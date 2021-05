Tarazona y Sos del Rey Católico se abren, Campo de Borja se cierra

Este domingo termina el estado de alarma y ahora, ¿qué panorama se abre en Aragón? La comunidad aragonesa quedará abierta, pero atención porque el ejecutivo autonómico se ampara en la ley 3/2020 para seguir decretando confinamientos. Así, desde las 00:00 horas del domingo van a seguir confinados durante un mes más los municipios de Calatayud y Jaca, además de las comarcas de Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón, Campo de Borja y parte de Las Cinco Villas. Queda desconfinada Tarazona.

EL ESPERADO CIERRA DE LA COMARCA DE CAMPO DE BORJA

Las novedades principales respecto a estos últimos días son dos. Por un lado, se suma a los confinamientos la comarca de Campo de Borja. La incidencia allí ha alcanzado los 450 casos por 100.000 habitantes en la última semana, por lo que se ha decidido perimetrar la comarca. La noticia era ya esperada desde Borja. "Es algo que podíamos esperar debido al aumento de casos estas dos últimas semanas. Habíamos tenido una suerte inmensa hasta ahora. Al haber una situación de intercambio con las comarcas vecinas que sí están confinadas, era muy difícil que aquí viviésemos en una isla", afirma en COPE el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.

Desde el municipio de Borja entiende que el cierre sea comarcal debido a la gran movilidad que hay entre localidades de la zona. Aunque las restricciones se publican para el periodo de un mes, desde Borja esperan que la evolución sea buena y puedan quedar antes desconfinados. "Vamos a seguir con el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Desde el Ayuntamiento intensificaremos la limpieza y esperamos que esta situación pueda empezar remitir dentro de un par de semanas", dice Arilla.

EL CONFINAMIENTO A MEDIAS DE LAS CINCO VILLAS

Otra de las grandes novedades está en la Comarca de Las Cinco Villas. Sale del confinamiento la zona sanitaria de Sos del Rey Católico, pero siguen cerradas las áreas de Ejea, Luna, Sádaba y Tauste. Es la primera vez que se confinan solos algunos municipios de una comarca y otros se dejan abiertos, lo que puede causar bastante confusión.

"Se abre Sos del Rey Católico porque allí no tienen casos. No sé hasta qué punto es positiva y será efectiva esta medida. Sos está muy cerca de Jaca que es una zona con mucha incidencia y también, desde el domingo que se abre Aragón, puede llegar gente de Navarra. Es una población mayor y sensible, esperamos que no entre el virus en el territorio al estar rodeado de zonas de riesgo", nos dice en COPE Santos Navarro es el presidente de la Comarca Cinco Villas.

Esta circunstancia hace además que municipios, con gran intercambio social y económico entre ellos, no puedan ahora comunicarse como es el caso de las poblaciones de Sofuentes y Castiliscar.

EL RESTO DE MEDIDAS MÁS ALLÁ DE LOS CONFINAMIENTOS

Más allá de los confinamientos, se mantienen los niveles de alerta. Los territorios confinados estarán en nivel 3 agravado con cierre del comercio no esencial a las 8 de la tarde tarde, terrazas de bares al 75% e interior de la hosteleria al 30% con agrupaciones de máximo 4 personas. Los bares cierran pero ya no habrá toque de queda. "La gente debe ser responsable. A partir de las once de la noche podemos salir a hacer deporte, pasear... pero no podemos ir a peñas", recuerda Santos Navarro.

Restricciones en los territorios aragoneses que siguen confinados desde el 9 de mayo / DGA





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Restricciones en los territorios aragoneses que no están confinados / DGA

El máximo de personas permitidas en reuniones en ámbito privado es de 6 personas en las zonas no confinadas y 4 en las confinada. Las zonas no perimetradas continuarán en el actual nivel 3 de alerta que se mantiene en el resto de Aragón donde continuará el cierre de la hostelería a las 10 de la noche. Al menos, a partir de este domingo las celebraciones en hosteleria amplían su aforo a 30 personas en interior y 50 en exterior. Las fiestas patronales eso sí, se suspenden hasta el 31 de agosto.

Restricciones en los territorios aragoneses que no están confinados / DGA



Síguenos en Twitter y Facebook