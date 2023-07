Soro: "Azcón es rehén de Vox, independientemente de si tiene o no consejeros en la DGA"

Sin ninguna prisa. Así continúan las negociaciones para la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón. De las conversaciones entre PP y VOX no trasciende nada absolutamente. Son los únicos que suman mayoría absoluta. Cualquier otra combinación pasa por la abstención de los de Santiago Abascal. Quien sabe si él mismo aclarará algo este fin de semana, en el acto que tiene previsto celebrar este sábado a las 20,30h, en la plaza del Justicia de Zaragoza.

Entretanto, continúa la ronda de contactos entre la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, y los portavoces de los grupos parlamentarios. Este martes ha sido el turno de CHA, que ha confirmado que votará “no” en la investidura de Jorge Azcón. José Luis Soro, consejero saliente de la DGA, ha ejercido ya como portavoz del grupo parlamentario de CHA en las Cortes, con 3 diputados.

A Fernández le ha pedido celeridad. "Es injustificable que la investidura se esté retrasando por intereses electorales". Soro ha sido muy crítico con el ritmo de las negociaciones, que ha calificado como "ceremonia de la confusión", mezclando la investidura con lo que será el futuro Gobierno de Aragón. "Son cosas distintas, puede coincidir con la mayoría que sustente el Gobierno o no", recalca.

En este sentido, ha dejado claro que, a pesar de que puede haber "varias combinaciones de las derechas", la decisión para hacer presidente a Jorge Azcón "se va a tomar en un despacho de Vox en Madrid". "Si Vox decidie abstenerse, puede ser suficiente con los votos del PAR y de Teruel Existe, pero si no, son irrelevantes, la decisión será de Vox, independientemente de si Vox hace que parezca que el PAR y Teruel Existe están deciendo algo", apunta.

Pero, pase lo que pase en la votación de la investidura, después habrá que conformar un gobierno. "Azcón no podrá gobernar en solitario, por mucho que lo diga: si Vox no está en el Gobierno, lo teledirigirá desde las Cortes", señala. Una realidad, dice Soro, que no molesta al líder popular. Es lo mismo, recuerda, que le pasó al Gobierno PSOE-CHA hace dos legislaturas, que dependía de Podemos aunque no estuviera en el Ejecutivo. De hecho, la formación morada impidió en 2019 que se aprobaran los presupuestos.

"Será rehén de Vox, ellos mandarán y decidirán independientemente de si tienen consejeros, los necesitarán para aprobar los presupuestos porque con el PAR y Teruel Existe suman 32 y no es suficiente", recuerda Soro, quien les dice a estas dos formaciones que su postura es "legítima" pero que serán "cómplices" de lo que suceda. Soro augura que la formación de Abascal "impregnará de su ideología reaccionaria y de sus obsesiones negacionistas" las cuentas públicas y las leyes que el Gobierno apruebe o derogue.

Síguenos en Twitter y Facebook