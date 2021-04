Sin restricciones en el horizonte

El Gobierno de Aragón no se plantea nuevas restricciones frente a la pandemia de cara al puente de San Jorge del próximo fin de semana. Así, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado que "de momento nos mantenemos en cifras estables, no podemos hablar de meseta pero sí es cierto que en los territorios con cifras altas de contagios, como Tarazona o Fraga, está disminuyendo el volumen de casos".



La tendencia de momento es buena, pero no hay que confiarse, especialmente en los territorios más poblados de Aragón, como Zaragoza capital. Aunque la incidencia acumulada en la ciudad de Zaragoza es de 294 casos por 100.000 habitantes a 14 días, la tendencia de los casos es sostenida y no se ha incrementado tanto como estaba previsto después de la Semana Santa. "El efecto de la Semana Santa ha sido menor de lo esperado", afirmaba la consejera de Sanidad. Y advierte de que "la tendencia actual de los datos es muy inestable, no sabemos si irá al alza, disminuirá o se quedará estable".



A pesar de ello, la consejera Repollés ad vierte de que "sí sabemos que cuando hay un puente, suele haber un incremento de los casos", por lo que se pide responsabilidad de cara al próximo puente de San Jorge, festivo en toda la comunidad autónoma. Así, de cara a este puente solo estarán confinadas las localidades de Tarazona, Fraga y Cuarte, además de la comarca de La Litera.



"No tenemos previstas nuevas restricciones más allá de la observación de áreas como Zaragoza capital por su volumen de habitantes. Zaragoza tiene un comportamiento estable en estos momentos, pero seguiremos vigilantes día a día como siempre hemos hecho", asegura Repollés.



La posibilidad de flexibilizar medidas en la provincia de Teruel, la que presenta una mejor tendencia, es complicado porque requeriría confinar las áreas en las que se tomasen medidas especiales. De todas formas, Repollés ha asegurado se "puede estudiar la fórmula".





CITAS DE VACUNACIÓN



Las citas de vacunación para los próximos días están completas ya en gran parte del territorio aragonés. Una circunstancia que se da especialmente con las dosis de Astrazeneca. Su suministro ha quedado reducido al tramo de 60 a 65 años y por ello, están llegando menos dosis de las previstas en un primer momento. De momento, los usuarios que quieren coger cita con esta vacuna no disponen de citas en la mayor parte del territorio aragonés, pero se espera que pronto llegue una nueva remesa y la citación pueda abrirse de nuevo.



"Cuando nosotros abrímos las agendas de la semana debemos tener certeza de las dosis que nos llegan. El miércoles o jueves llegará una nueva remesa de Astrazeneca que administraremos a finales de esta semana o principios de la que viene", ha adelantado Repollés.





Esperan además que Pfizer aumente la llegada de vacunas y con ello, se pueda seguir el ritmo de vacunación. "Estaremos pendiente de poder abordar así también las segundas dosis de Astrazeneca. En el caso de Pfizer no hay problema en demorar las segundas dosis. Hay un margen de 90 a 120 dias para poder administrarlas, no hay prisa", afirma Repollés.



