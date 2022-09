'Sin huella': La primer tienda con “plástico cero” en Zaragoza

Con el aumento de la concienciación sobre el cambio climático, la apuesta por el reciclaje y una visión ecológica de la vida surge en Zaragoza un establecimiento que no admite plásticos. La pregunta que se hacen es ¿por qué reciclar si podemos no generar?. Y en eso están. Nieves Ruíz abrió hace 8 años “Sin Huella” que no solo es una tienda sino también un estilo de vida. Ellos promueven una acción ecológica. La idea, nos cuenta Nieves “es no tener ningún plástico en la tienda”. Además para avanzar en el cuidado del planeta trabajan con kilómetro 0, con cooperativas y productores de Aragón.

“Sin Huella” está en el Coso número 156 y fue la primera tienda en Zaragoza en ofrecer este tipo de filosofía dónde puedes adquirir productos sin envoltorios de plásticos. Y no solo se trata de agroalimentación. “Ahora también hemos introducido productos ecológicos de higiene personal y limpieza para la casa” nos explica Nieves. Y por supuesto ofrecen también productos de charcutería, pescadería y carnicería pero todo vegano, de origen vegetal.

Son muchas las personas, y cada vez más, que tienen la sensibilidad como para elegir este tipo de vida, toda una filosofía para cuidar nuestro planeta. Ha crecido tanto la demanda que empezaron con 180 referencias y ahora tienen más de 3.000, por lo que se puede realizar un compra completa con productos de calidad. “Es interesante por lo menos pasar a verla” nos anima Nieves y cuenta cómo los clientes acuden a “Sin Huella” con sus bolsas de tela y que incluso ellos mismos se sirven los productos.

MI COMERCIO EN LA RED

El Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza pusieron en marcha hace un tiempo el proyecto de “Mi comercio en la red” con la idea de ayudar a los pequeños comercios en la digitalización de sus negocios. Ofrecen, sobre todo, formación y ayuda para aprender a gestionar las redes sociales y la venta online. Son muchos los comercios que se ha sumado a este proyecto y entre ellos está “Sin Huella”. Nieves nos cuenta que fue “una experiencia muy buena, me están ayudando a mover la tienda por las redes. Hoy en día el comercio funciona mucho con venta online y a través de las redes”. Para Nieves es muy necesario y aunque tiene Facebook e Instagram está también pendiente de crear una página web enfocada a la venta online. “Soy un desastre con las redes sociales pero entiendo que esto es muy necesario. La tienda me da mucho trabajo y no llego a todo, así que la labor de Mercazargoza me está viniendo muy bien” reconoce Nieves que sigue trabajando para cuidar el planeta ahora también en internet.

