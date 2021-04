Semana clave en Aragón ante el avance de la quinta ola

Aragón vive una semana clave ante el avance de la quinta ola de coronavirus. Estos días será cuando los efectos de la Semana Santa se vean de forma definitiva y ello nos indicará si en Aragón vuelven a repuntar el número de positivos o si la tendencia se mantiene estable respecto a la semana anterior. En los últimos 7 días ya se ha notado un incremento importante de los contagios, pero tras la experiencia de anteriores oleadas, como las que llegaron tras el 12 de octubre o después de las Navidades, todo hace indicar que será durante los próximos días cuando se vea el efecto definitivo del último puente festivo.

Por ejemplo, el día del Pilar, Aragón confirmó 357 casos de coronavirus, una semana después la incidencia subió a 744, a los 10 días se confirmaron 1.200 positivos y la curva siguió en ascenso los días posteriores hasta llegar a los 1.347. Si los contagios siguen la misma tendencia, el pico tras la Semana Santa se alcanzaría entre este martes y el próximo jueves.

Ahora, el efecto de posibles contagios se espera ver reflejado en un margen de días similar. Así, hemos visto como los positivos se han duplicado en la última semana aunque con cifras mucho menores que en la oleada de octubre. De los 163 positivos que había el Jueves Santo, inicio del puente festivo, hemos pasado a los 378 del pasado martes, con una tendencia por encima de los 350 en los días sucesivos. En la última jornada, las cifras son esperanzadoras con 114 contagios, pero no hay que olvidar la bajada de casos que siempre se experimenta coincidiendo con la menor realización de PCRs durante los fines de semana.

¿QUÉ LOCALIDADES CORREN EL RIESGO DE QUEDAR CONFINADAS?

Aragón ha pasado de estar en riesgo alto con 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días a estar ya rozando el riesgo extremo con 224 casos por 100.000. Ese nivel de riesgo extremo se alcanza al llegar a los 250 casos. Dentro de la comunidad, hay municipios que hacen subir especialmente esa incidencia. Son, evidentemente, los que más preocupan.

Uno de ellos es Tarazona, ya confinada y en nivel 3 de alerta agravada, con 899 casos por 100.000 habitantes. Es la única localidad confinada actualmente, pero si la tendencia no cambia, no será la única en los próximos días. Fraga con 469 casos por 100.000 y Cuarte con 394 superan con creces los niveles de riesgo extremo. Ambas serían las localidades más próximas a quedar confinadas perimetralmente. Una situación que no sería nueva para ninguno de los dos municipios. Cuarte ya estuvo confinada entre enero y comienzos de febrero, mientras que Fraga sufrió esta restricción de movilidad afectando a toda la comarca del Bajo Cinca antes del verano de 2020. Esta vez, el cierre podría no ser comarcal. En la anterior ocasión se tomó esa decisión al tratarse de positivos relacionadas con temporeros, pero esta vez parece que se deben a reuniones entre jóvenes durante la Semana Santa.

Incidencia acumulad a 14 días en los grandes municipios de Aragón / DATACOVID

La incidencia acumulada a 14 días también ha subido en Calatayud con 338 casos por 100.000 y Ejea con 317. Todas estas localidades estarían en riesgo extremo. El hecho de que la incidencia se haya disparado en la última semana en localidades que no son ninguna de las tres capitales de provincia parece demostrar que los contagios están relacionados con los desplazamientos de Semana Santa a pueblos y segundas residencias. Ya fuera del riesgo extremo, pero muy cerca de alcanzarlo, se sitúan Monzon con 240 casos por 100.000 habitantes y Zaragoza capital con 237.

¿PUEDE HABER OTRAS RESTRICCIONES?

Más allá del confinamiento perimetral de las localidades con mayor tasa de incidencia, puede haber otras medidas adicionales. Si se sigue el mismo criterio que se ha aplicado a Tarazona, el confinamiento vendría acompañado de la elevación del nivel de alerta. Estas localidades pasarían a estar así en el nivel 3 agravado y ello, conlleva otra serie de decisiones.

En el anterior nivel 3 agravado se cerró el interior de la hostelería, sin embargo esta vez en Tarazona se sigue permitiendo el consumo en el interior de los locales con un aforo del 30%. Lo que sí se reduciría es el horario de la hostelería con cierre de todo el comercio no esencial a las 20:00 horas. Actualmente pueden abrir en todo Aragón, a excepción de Tarazona, hasta las 22:00 horas. También se modificaría el aforo de terrazas quedándose a la mitad. El aforo en gimnasios, espectáculos o comercios es otra de las medidas que se podría endurecer en caso de incrementar de nuevo el nivel de alerta. Hasta el 9 de mayo, el Gobierno de Aragón también tiene la posibilidad de volver a adelantar el toque de queda a las 22:00 horas.

LA SITUACIÓN DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Mirando los municipios de menos de 10.000 habitantes, nos encontramos con una alta incidencia en Altorricón con 19 casos por 1.000 habitantes a 14 días, o lo que es lo mismo, 1900 casos por 100.000. Ayerbe tiene una incidencia de 1400 por 100.000. Sin embargo, al tratarse de pequeños municipios con poca movilidad y escasa afluencia de visitantes, no se contemplan medidas como el cierre perimetral. Destaca también la situación de Tauste con 1100 casos por 100.000 habitantes.

Mapa de casos por municipios a 14 días / DATACOVID

En el caso de Altorricón su alta incidencia está estrechamente relacionada con su proximidad con Lérida, provincia que viene acumulando un buen número de positivos en las últimas jornadas. La incidencia en este municipio es notable pero sigue la línea de otras zonas de la Comarca de La Litera donde se va a vigilar de cerca la llegada de temporeros.

