J. Schuhmacher: "Si a estas alturas nos tienen que decir qué tenemos que hacer, es que no lo hemos entendido"

En tiempos de pandemia la visión científica es la más necesaria. En COPE Zaragoza seguimos buscando a esas voces autorizadas y hemos hablado con Alberto Jiménez Schuhmacher. Muchos temas sobre la mesa, pero un mensaje alto y claro es el que ha querido mandar a toda la sociedad, olvidándose de colores políticos o administrativos.

"Si a estas alturas del partido el Gobierno, la oposición o quien sea te tiene que decir qué es lo que hay que hacer, es que no lo hemos asimilado... O eres un irresponsable o no lo has entendido", ha declarado con rotundidad el aragonés. Todo, referido a las medidas de seguridad que actualmente debemos seguir aplicando en nuestro día a día.

Precisamente, y en esa línea, Schumahcher también ha hablado sobre un tema que, últimamente, está despertando diferentes opiniones y criterios, al menos en las administraciones: los aerosoles. Ha afirmado que "era importante, y sigue siendo necesario, que tomemos conciencia de este factor" a la hora también de tomar medidas.

¿Cómo podemos tomarlas? Con la ventilación, según hemos ido aprendiendo con el paso de estos meses. Pero, ¿cómo es una buena ventilación?: "Hay que educar a la sociedad para que promueva la ventilación. Y ventilar no es abrir una puerta o una ventana y pasar frío. Es crear una pequeña corriente que garantice que el aire de esa sala que estamos respirando, y que ha podido ser respirado por otras personas, se ha renovado".

LA MEJOR VACUNA, LA PUESTA

Finalmente, también ha mostrado su punto de vista, también sin pelos en la lengua, sobre las vacunas: "La mejor vacuna es la que está puesta. Eso es lo mejor que se puede decir. Creo que ya hemos perdido la conciencia o que ya tenemos asumido que muera gente de COVID-19. Y en Aragón han muerto más de 3.000 personas en un año... ¡3.000 personas! Y más de 100.000 en España... Y eso lo asumimos. Sin embargo, un efecto secundario de un trombo de unas vacunas que están aprobadas y extendiéndose a la población parece que no queremos asumirlo".

Puedes volver a escuchar la entrevista completa en nuestra sección de audios y

Síguenos en Twitter y Facebook