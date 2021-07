Reuniones en bodegas y cocheras, la causa del brote de COVID en Borja

La provincia de Zaragoza suma 642 casos de coronavirus y Aragón roza los mil contagios. Las cifras no dejan lugar a dudas. El contagio es de nuevo comunitario y eso que aún no hemos alcanzado el pico de esta ola. La ciudad de Zaragoza acumula 454 nuevos positivos, pero este viernes la zona sanitaria con más positivos de Aragón es Borja con 30, de ellos la mitad corresponden a este municipio donde los contagios de los jóvenes saltan ahora a sus familias.

"Los contagios de personas jóvenes se están pasando también a sus familias. En Borja tenemos varias familias en las que están contagiadas el 100% de la unidad de convivencia. No quiero pensar qué podía haber supuesto esto en meses anteriores cuando los padres de los jóvenes aún no estaban vacunados", nos cuenta en COPE el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.



El problema viene también de la circunstancia de que hay muchos asintomáticos que no saben que tienen coronavirus y continuán haciendo vida normal, propagando con ellos la enfermedad en otras personas a las que sí les produce sintomas. Desde Borja se pide limitar la actividad social. Está habiendo pocos botellones y reuniones en peñas, pero sí muchos encuentros de jóvenes en domicilios. "Pedimos el esfuerzo de reducir al máximo las salidas y los encuentros. Los contagios se producen en encuentros en viviendas y lugares de encuentro familiares donde los chavales de diferentes unidades de convivencia se juntan como pueden ser las cocheras o las bodegas. No estamos teniendo grandes problemas de botellón en Borja", afirma Arilla en COPE.

EL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, TAMBIÉN CONFINADO

En Borja se da además la circunstancia de que parte del personal de su centro de salud también está confinado, lo que está saturando el servicio: "Pedimos que las visitas al centro de salud sean las mínimas posibles y se eviten visitas de patologías leves que puedan esperar a otro momento. Parte del personal del centro de salud está confinado".

Desde Borja tienen la esperanza de que la próxima apertura de la vacunación en el tramo de edad de 12 a 18 años ayude a frenar los contagios. "Va a ser un paso de gigante porque esas edades son complicadas y si al menos están ya con una dosis comenzará a reducirse la transmisión", afirma el alcalde de Borja. La consejera de presidencia, Mayte Pérez, ya adelantó que previsiblemente estas agendas se abrirán la semana que viene y que los menores serán vacunados con una sola dosis de Pfizer.

Además de Borja, hoy destaca la incidencia en la zona Norte del Actur, en Zaragoza capital, con 25 contagios nuevos. Te recordamos además que toda la población mayor de 18 años en Aragón ya puede citarse a través de la web del saludinforma. Además, los mayores de 60 años pendientes de su segunda dosis de Astrazeneca ya pueden también adelantar su cita de vacunación.

