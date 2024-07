Lambán reaparece en público: "El PSOE será la oposición, no una muleta para gobernar en Aragón"

El líder del PSOE en Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a hablar esta mañana en rueda de prensa tras un mes lejos de los focos. Lo ha hecho para hacer balance de la actualidad política después de la ruptura en el Gobierno de Aragón entre PP y Vox. Ha tachado de “crisis” la salida de Vox del Ejecutivo y también señala que puede ser un "factor de inestabilidad": "Me preocupa mucho la salida de Vox porque no se me ocurre qué otra manera le puede ofrecer un gobernante a la ciudadanía de garantizarle seguridad y estabilidad que tener los votos suficientes para sacar políticas adelante".

Lambán ha repartido apreciaciones por partes iguales a PP y a Vox: a los primeros, acusando a Jorge Azcónde hacer una "política de los gestos"y de no aprovechar la herencia que dejó el PSOE en la comunidad; y a los segundos por equivocarse, dice, en su salida del gobierno, algo que también dijo Jorge Azcón en los micrófonos de COPE. Lambán también ha aprovechado la situación para cargar contra Vox: "Es un accidente desgraciado en la historia política española y, desde luego, todo lo que sean errores por parte de un partido tan indeseable desde el punto de vista político cualquier democracia lo tiene que recibir con alborozo".

A raíz de esta crisis en el Gobierno de Aragón, y con la posibilidad de que el PP no pudiera gobernar en solitario, Lambán ha respondido a la pregunta de si ve probable la convocatoria de elecciones autonómicas. Asegura que no lo ve claro, porque cree que Azcón solo convocará elecciones atendiendo a sus intereses y a los de su partido. Aún así, afirma que en el PSOE están preparados: "En cualquier momento en el que se convoquen elecciones el PSOE estará preparado y tendrá candidatos o candidatas suficientes sin que tenga que venir nadie de fuera de Aragón a resolvernos ninguna papeleta".





Lambán critica las políticas del PSOE a nivel nacional

Javier Lambán también ha tratado cuestiones del ámbito nacional. Ha mostrado su completo rechazo a la financiación diferenciada para Cataluña, en contra de la deriva de su partido: "Me opondré siempre a cualquier tipo de financiación diferenciada porque eso es romper el concepto de cohesión territorial sobre el que se basa la idea de España emanada de la Constitución Española".

El secretario general socialista en Aragón ha respondido, además, a las preguntas sobre las medidas que planteó el PSOE (Pedro Sánchez) hace unas semanas que podrían afectar a la actuación de los medios de comunicación y, en consecuencia, a la libertad de prensa: "Yo he sido siempre partidario de la libertad de expresión, sin trabas ni ningún tipo de obstáculo, salvo los que las leyes ya establecen ahora mismo". Por cierto, Lambán ha dejado un mensaje claramente dirigido al líder de su partido en este contexto: "Creo que en este momento el problema de la política española no son ni los jueces ni los periodistas, el problema somos los políticos".





No piensa en dimitir

Javier Lambán ha llegado a bromear sobre si se esperaba que esta vuelta a los micrófonos tras un mes de parón era con la idea de anunciar su dimisión, pero ha zanjado rápido el tema: "Mi dimisión no la presentaré jamás. El día en el que deje de ser el secretario general no será en una rueda de prensa, sino como corresponde, que es en el próximo congreso socialista". Lambán se refiere al XLI Congreso del Partido Socialista Obrero Español, que se celebrará el próximo año.