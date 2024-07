Azcón a Nolasco en COPE: "VOX se equivoca"

"VOX se ha equivocado". Lo ha dicho en COPE el presidente aragonés, Jorge Azcón, que ya ha reestructurado su gobierno con el PP en solitario después de que la formación de Abascal haya roto sus acuerdos con los populares por el desacuerdo con las políticas migratorias de Sánchez y con la acogida de menores en las distintas comunidades autónomas.

Ya sin VOX se abre, dice Azcón, una etapa diferente en Aragón. "Es una decisión equivocada pero tras ella, todos los departamentos de la DGA serán gestionados por el PP. Va a ser una nueva etapa con la máxima ilusión. Será una etapa mejor para Aragón", asegura el presidente aragonés en COPE.

El nuevo gobierno tomó posesión de su cargo el sábado con Javier Rincón sustituyendo a Ángel Samper en agricultura. Además, las competencias del ex vicepresidente Nolasco se repartieron entre varias consejerias. Así el PP se queda ahora gobernando en solitario en Aragón. Puede lograr apoyos del PAR y de Aragón Existe pero gobernar en minoría nunca es sencillo: "No hay fórmulas mágicas. Habrá que trabajar mucho, dialogar y buscar acuerdos. Eso es en lo que venimos años trabajando. No es fácil pero tenemos ya cierto entrenamiento para llegar a esos acuerdos".

Sobr el papel que VOX puede jugar a partir de ahora, Azcón espera que no adopten una posición de bloqueo a la acción de gobierno: "La relación siempre depende de las dos partes, no depende solo de lo que nosotros queramos. VOX debe decidir qué papel quiere jugar en la actualidad. Hace un año decidieron entrar en gobierno y permitir por tanto, la gobernabilidad. Hoy deciden ir a la oposición y son ellos quienes deben decidir que tipo de oposición quieren hacer. No creo que a sus votantes les guste el bloqueo o la generación de problemas. No lo valorarían positivamente", considera Azcón.

El presidente Azcon espera que esta ruptura se haya producido tan solo a nivel autonómico y que no repercuta en la docena de ayuntamientos donde gobiernan juntos PP y VOX en Aragón.