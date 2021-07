Raquel: “Me dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Y me empezó a cortar"

Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragozael juicio contra Fabio Colón, que acuchilló e intentó degollar con un cúter a su expareja. Ella consiguió salvar la vida gracias a la intervención de un conductor de autobús. Los hechos ocurrieron hace dos años en Miralbueno. La Fiscalía pide para el agresor una condena de 12 años de prisión por tentativa de asesinato. La acusación particular eleva la pena a 14 años.

Raquel había puesto fín a la relación hacía un mes. Él insistentemente le mandaba whatshaps para volver y también a su familia. Según ha dicho Raquel, era un controlador, tenía una personalidad obsesiva y no admitía un 'no' por respuesta. También ha relatado un episodio violento en el que él la empujó y la cogió por el cuello. El día de la agresión, Raquel había acudido a casa de Fabio a recoger sus cosas. Él insistió en dar un paseo para hablar. Ella se negó, pero acabó montado en su coche alegando que tenía un bajón de azúcar, puesto que era diabético. Momentos después la cogió de la coleta, le puso el cúter en el cuello y le amenazó para que arrancara.

“Tenía todo el rato la mano derecha en el bolsillo. Me miró con cara de odio y me sonrió”, ha relatado Raquel con la voz entrecortada y tras un biombo para no tener que ver a su agresor. Ella intentó escapar en una de las veces en las que paró el coche. “Al final decidí abrir la puerta y quitarme el cinturón. Me tenía cogida de la coleta y me puso la cabeza en sus piernas. Me dijo, 'si no estás conmigo no vas a estar con nadie' y empezó a cortar”.

Manuel, el conductor de la línea 53, vio desde su autobús las piernas de la víctima e intervino. La arrastró para sacarla del coche, pero Fabio siguió apuñalándola por la espalda. “Noté que me agarraban de las piernas y me sacaban. Recuerdo estar fuera del coche, otra vez con él cogiéndome del pelo y me apuñaló por la espalda. Había gente pegándole, intentando quitármelo de encima y no me soltaba”, ha explicado la víctima.

MANUEL, EL CONDUCTOR: “VINO A REMATARLA”

El conductor ha relatado que vio cómo “le estaba rebanando el cuello” con el cúter. Según ha dicho, después de sacar a Raquel, Fabio empezó a autolesionarse pero seguía atacándola. “Salió del coche y siguió cortándose en el cuello. Vino a por ella otra vez, a rematarla”, ha explicado.

Otras tres personas consiguieron reducirlo hasta que llegó la policía. Raquel recibió más de una docena de cortes y fue atendida, afortunadamente, por una enfermera en prácticas que estaba allí. Tardó tres meses en recuperarse de las lesiones y sigue en tratamiento psicológico por todo ocurrido.

Por su parte, el agresor ha declarado que llevaba unas semana muy mal por la ruptura, y que el día de los hechos había tomado alcohol y speed. Dice que no recuerda lo que ocurrió. “Seguimos hablando. Subió la conversación de tono y a partir de ahí recuerdo poco. En la calle, a base de golpes, me despertaron un poco. Tengo imágenes un poco confusas”, ha indicado Fabio Colón.

De hecho, asegura que los hechos ocurrieron delante de una farmacia porque tiene diabetes y quería comprar algo para su enfermedad. En cuanto al cúter, ha dicho que era su herramienta de trabajo y que a veces lo llevaba encima.

Fabio Colón ha asegurado que nunca tuvo intención de matar a Raquel y ha pedido disculpas. El Ministerio Fiscal le ha recordado que tras la ruptura le había mandado a Raquel 45 mensajes. Ella contestaba 'Fabio vale' o 'cómo tengo que decirte que no'. Según Fabio, “cuando teníamos una discusión era bastante habitual. Para hacerse la dura y que yo me arrastrara, ella me ignoraba”.

