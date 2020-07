Lo que el virus jamás devuelve

Una mujer entrañable. Tenía 93 años y vivía en una residencia. Tenía salud y su cabeza funcionaba como la de una persona de 20 años. Así era Joaquina antes de que el COVID-19 llegase a su residencia y provocara uno de los primeros brotes de Zaragoza. El 'bicho' acabó con su vida a mediados de marzo. En el día en el que se ha realizado el homenaje de Estado en el Palacio Real, en Madrid, desde COPE Zaragoza hemos querido hablar con su hija y conocer una de tantas historias que deja el coronavirus. Historia de lo que el COVID se ha llegado y no nos devolverá jamás.

Joaquina Flores, su hija, contaba en Mediodía COPE cómo fue todo: "En la residencia tuvieron un foco a principios de marzo. Ella me decía que había bastante gente con catarro y algunas en cama. Pero nadie decía que era el COVID, había bastante desinformación. A los dos o tres días de yo estar con ella, me llamaron para decirme que se la llevaban para ingresarla porque había dado positivo en coronavirus. Lógicamente no me dejaron ir a verla al Clínico y al principio me decían que estaba bien y estable. Sin embargo, todo fue muy rápido. Un día que llamé me dijeron que estaba sedada y que se le había comido el pulmón directamente".

Le explicaron que era un virus y que no había nada que pudiera remediar o paliar la situación. Finalmente, tras tres días en coma, falleció. "No pude despedirme de ella", explica Joaquina, "pero siempre me acuerdo de la 'despedida' que tuvo, que fue un abrazo, algo muy inusual...".

SiN PODER SALIR

Cuando su madre estabal mal, Joaquina también fue víctima del coronavirus. En su caso, tuvo que pasarlo desde casa y llegando a estar con 39 grados de fiebre. "No pude hacer nada, porque estaba en casa, fue mi hermano el que realizó todos los trámites". No podían ir. La incineraron al día siguiente y les guardaron la caja después de que el 14 de marzo les comunicaran su fallecimiento.

"A mi no me hicieron ninguna prueba, pero sabía perfectamente que era el coronavirus, así que no podía salir de casa". Cuenta que "no pude despedirle ni hacerle ninguna misa", pero esta semana finalmente le darán el homenaje y descanso que su madre merece. Ahora llevarán sus cenizas a Ciudad Real, de donde era natural, para que repose en paz en la tierra que le vio nacer.

