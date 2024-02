Estos son los puntos limpios de Zaragoza donde tirar tus muebles y electrodomésticos usados

¿Te has cambiado los muebles y no sabes qué hacer con tu mesa, sillas o sofás viejos? ¿Se te ha roto un electrodoméstico y no sabes dónde tirarlo? Todos estos objetos no deben depositarse en los contenedores de basura sino que para ellos, Zaragoza dispone de una completa red de puntos limpios.

Es allí donde debemos depositar cualquier mueble, electrodomestico, bicicleta u otro tipo de producto voluminoso que queramos tirar a la basura. Zaragoza dispone de 4 puntos limpios fijos que abrieron sus puertas entre 1998 y 2011. Están en el polígono de Cogullada, junto a la cooperativa de taxis en Gómez Laguna, en el Camino de Las Canteras en Torrero y en la Calle Centauros del Desierto en Valdespartera. Allí nos podemos dirigir con el mueble o electrodomestico que queramos tirar, rellenamos una ficha y el operario nos indicará cuál es su contenedor correspondiente para su posterior reciclaje.

Zaragoza cuenta con 4 puntos limpios fijos / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Tenemos que tener claro que hay diferentes mecánismos para depositar la basura voluminosa que generamos. Los principales son los puntos limpios fijos y los puntos limpios móviles que recorren diferentes zonas de la ciudad en determinados días y horarios. Todo ello con el objetivo de mantener la ciudad limpia", afirma la consejera de medioambiente es Tatiana Gaudes.

PUNTOS LIMPIOS MÓVILES

Existen también los puntos limpios móviles que recorren todos los barrios de la ciudad en diferentes días y horarios. Hay un total de 54. Estos puntos limpios móviles son camiones que estacionan en cada ubicación durante una hora y cuarto para que los vecinos puedan acercarse a depositar allí sus residuos voluminosos.

Estos puntos limpios móviles, son:

- C/ Eduardo Jimeno Correas del Actur en horario de miércoles y sábado de 10 a 11:15h

- C/ Pablo Ruiz Picasso 19 del Actur de miércoles y sábado de 11:30 a 12:45 h.

- Andador Rafaela Aparicio en el Actur los miércoles y sábados de 8:30 a 9:45 h.

- Avenida de los Cañones de Zaragoza (Confluencia con calle Un rincón del Cielo) de Arcosur el sábado de 13 a 14:15 h.

- Andador Rafaela Aisa del Barrio Jesús en horario de martes y viernes de 10 a 11:15h

- C/ Viñedo Viejo (detrás Centro Cívico de Casablanca? los lunes y jueves de 13 a 14:15 h.

- Pza. San Agustín, los lunes y jueves de 17:00 a 18:15 h

- Pza. Santiago Sas 7, en horario de lunes y jueves de 15:30 a 16:45 h.

- C/ Oscar Arnulfo Romero nº 1 en horario de miércoles y sábados de 15:30 a 16:45 h.

- Glorieta de Los Zagríes, los martes y viernes de 18:30 a 19:45 h.

- Plaza Corazonistas, los lunes y jueves de 18:30 a 19:45 h.

- Avda. Goya frente C/ Calatayud en horario de martes y viernes de 20 a 21:15 h.

- Avda. San Juan Bosco, con C/ Menéndez Pelayo, los martes y viernes de 17 a 18:15h.

- Avda. Cesáreo Alierta (Colegio Agustín Gericó), los lunes y jueves de 10 a 11:15 h.

- Avda. Navarra, 93 en horario de miércoles y sábado de 18:30 a 19:45 h.

- Vía Hispanidad, con C/ Villa de Andorra, 19, los martes y viernes de 10 a 11:15 h.

- C/ Celso Emilio Ferrerio nº 17, en horario de miércoles y sábados de 20 a 21:15 h

- Avda Pablo Gargallo nº 17 en La Almozara, los miércoles y sábados de 17 a 18:15 h

- Ronda Hispanidad, con C/ María Virto, los martes y viernes de 11:30 a 12:45 h.

- Ps. Echegaray y Caballero esquina con calle Doctor Iranzo, los martes y viernes de 8:30 a 9:45 h

- C/ Monasterio de Poblet 31-33, los lunes y jueves de 11,30 a 12,45 h

- P.º Vicente Cazcarra con C/ María de Aragón, los lunes y jueves de 13 a 14:15 h.

- C/ La Rosa, con camino del Pilón, en Miralbueno los martes de 13 a 14:15 h.

- Cno. Del Pilón con Hipólito Lor Vicente, en Miralbueno, los viernes de 13 a 14:15 h.

- C/ Antonio Arteta esquina con Tomás de Anzano, en horario de miércoles y sábados de 10:00 a 11:15 h.

- C/ Mosén José Bosqued con c/ Pilar Aranda, en Valdefierro, los martes y viernes de 11:30 a 12:45 h.

- C/ Biel con c/ Sagitario en Valdefierro, en horario de martes y viernes de 8:30 a 9:45 h.

- C/ Monte Perdido nº 38 en el Picarral, los miércoles y sábados de 13 a 14:15 h

- Plaza de San Francisco, junto al quiosco, los martes y viernes, de 15:30 a 16:45 h.

- Av. Juan Carlos I, con Andador Gutiérrez Mellado, los lunes y jueves de 11:30 a 12:45 h.

- C/ Arcipreste de Hita nº 11, los lunes y jueves de 8,30 a 9:45 h.

- Pza. Serrano Berges de Santa Isabel, los martes y viernes de 13 a 14:15 h.

- Pº Colón con Pº Cuellar, los lunes y jueves de 20 a 21:15 h.

- Plaza de la Memoria Histórica nº 1 (con C/ Villa de Ansó) en Torrero los lunes y jueves de 8:30 a 9:45 h.

- C/ Oviedo con Cuarta Avenida en Torrero, los lunes y jueves de 10 a 11:15 h

- C/ Vogalonga con C/ Escarpa en Parque Venecia los miércoles de 13 a 14:15 h.

- C/ Enrique Granados con C/ Ludwing van Beethoven en Rosales del Canal, los miércoles y sábados de 8:30 a 9:45 h.

- Plaza el Cantor de Jazz de Valdespartera los miércoles y sábados de 11:30 a 12:45 h.

Camión de los puntos limpios móviles / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En los barrios rurales se ubican en:

- Pza. Santiago Castillo 4 de Casetas los lunes y jueves de 8:30 a 10:30 h.

- Camino Alfocea, con Calle Saliteria los jueves de las semanas impares de 12:30 a 14 h.

- Ntra. Sra. de Loreto, con Camino Puente Clavería, en Garrapinillos, los miércoles y sábados de 8:45 a 10:30 h

- Pza. Mayor, 4 de Juslibol, los miércoles de 11 a 12:15 h.

- Av. Autonomía de Aragón, 10 de La Cartuja los miércoles y sábados de 12:45 a 14:45 h.

- C/ Maria Pilar del Real Castillo, esquina con Amado M. Arruga (frente al Pabellón Municipal de Montañana), los martes y viernes de 10:45 a 12:15 h.

- Plaza Aragón 10 de Monzalbarba los jueves de 10:45 a 12:15 h.

- Pza. Mayor de la Venta del Olivar los lunes de 10:45 a 12:15 h.

- C/ Escuelas con C/ Mayor de Villarapa, los lunes de las semanas pares 12:30 a 14 h.

- C/ Junio del Zorongo, los jueves de las semanas pares de 12:30 a 14:00 h.

- C/ Hondos Del Tejar (frente Urbanización Virreina), en Movera, en horario de martes y viernes de 12:35 a 13:10 h.

- Avda. de Movera, 412, los martes y viernes de 13:10 a 14:00 h

- Pza. del Carmen de Peñaflor los martes de 8:45 a 10:30 h.

- San Gregorio: C/ Olímpica, junto al Pabellón Municipal, los viernes de 8:45 a 10:15 h

- C/ Torre del Carmen (dentro de la plaza) en San Juan de Mozarrifar los sábados de 10 a 12:15 h

- Pza. de la Estación de Torrecilla de Valmadrid, los lunes de las semanas impares de 13 a 14 h

Así están señaladas las zonas donde se presta el servicio de punto limpio móvil de Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

¿QUÉ SE PUEDE DEPOSITAR EN UN PUNTO LIMPIO?

Además de muebles y electrodomésticos, en los puntos limpios también se pueden depositar metales, escombros de obras en un máximo de 10 sacos pequeños al día, radiadores, sistema informáticos y electrónicos, monitores, pantallas, papel, cartón, ropa, aceite, madera, envases, pilas, lamparas o cápsulas de máquinas domésticas expendedoras de café. No pueden tirarse allí baterias, aceites de coche, tonners, sprays, pinturas o residuos peligrosos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

ALTERNATIVAS A LOS PUNTOS LIMPIOS

Además de estos puntos limpios, existen otras opciones para tirar residuos voluminosos en Zaragoza. Por ejemplo, a través del servicio del 010, los ciudadanos pueden llamar y avisar de que van a depositar algún tipo de residuo al lado de su contenedor más cercano. El 010 les tomará nota del horario y la dirección exacta para que el servicio de limpieza se pase después a recogerlo. Si se depositan residuos voluminosos al lado de los contenedores sin previo aviso al 010, esto puede acarrear multas de hasta 3.000 euros.

También el Ayuntamiento ofrece un nuevo servicio para la recogida de muebles usados. Las 100 tiendas que forman parte de la Asociación de Comerciantes de Muebles puede pasarse por los domicilios de sus clientes, retirar los muebles y llevarlos directamente a los puntos limpios fijos.

Síguenos también en X y Facebook