¿Puedo librarme de estar en una mesa electoral si tengo una boda o comunión el día de las elecciones europeas?

Por si no hemos tenido poco con las elecciones en Cataluña, ahora se acerca una nueva cita con las urnas. Las elecciones europeas se celebrarán el próximo 9 de junio. Eso implica que te pueda tocar ser parte de alguna de las mesas electorales que se colocarán por toda España en los próximos días. Siendo en mes de junio, puede que si te toca, ya tuvieras planes. ¿Cómo saber si te ha tocado? Por los cauces tradicionales. Que puedas librarte, o no, depende ya de tu situación.

Estate atento al timbre estos días. Por ejemplo, en elAyuntamiento de Zaragozaya se han sorteado este pasado lunes las mesas electorales. ¿Sabes qué tienes que hacer si te toca? ¿Qué razones pueden hacer que te libres de ser mesa electoral?

Entre presidentes, vocales y suplentes, se ha seleccionado a 9.856 personas. Si eres una de ellas, te van a entregar la notificación en mano, el plazo para hacerlo acaba este sábado 18 de mayo. Pero si estás pensando en no abrir la puerta para librarte, quítate la idea de la cabeza porque no recoger la notificación no te exime de nada.

El sorteo es un proceso “informático, aleatorio e íntegro”, ha explicado la jefa de organización del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, Carmen Corral, quien advierte de que es “obligatorio” cumplir con esta obligación legal. De hecho, no hacerlo conlleva penas de prisión de 3 a 12 meses y multas de a 24 meses.





¿Qué causas te eximen de ser mesa?

Hay causas justificadas por las que te puedes librar. Por ejemplo, en el sorteo han entrado todos los mayores de edad hasta los 70 años, pero entre los 65 y los 70 años es voluntario. Si te apetece ser mesa electoral y vivir la experiencia, puedes hacerlo. Pero si no, puedes presentar alegaciones.

Presentarlas en tiempo y forma es una condición indispensable. El plazo para hacerlo es del 14 al 25 de mayo, 7 días desde que se recibe la notificación, ante la Junta Electoral. Si la causa surge con posterioridad, debes notificarlo al menos con 72 horas de antelación. Si es una circunstancia sobrevenida de última hora, hay que hacerlo tan pronto como sea posible.

Entre las razones que la Junta Electoral reconoce como justificadas figuran tener una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. También se considera causa para no ser mesa estar embarazada de más de 6 meses, siempre con un justificante médico que lo acredite.

Vacaciones, bodas, bautizos y comuniones

¿Y qué pasa si tenemos vacaciones o un evento familiar? Esto se clarificó bastante en las últimas elecciones generales, que se celebraron en julio de 2023. Había mucha gente que tenía ya vacaciones contratadas y eso se consideraba una causa justificada, pero siempre que te ocasionara un perjuicio económico directo. O sea, que si tenían pensado irte al pueblo, eso no te sirve de excusa.

Pero puede hacer otras causas, por ejemplo, una boda o una comunión. “Se puede alegar un acontecimiento familiar, pero está restringido a que sea un perjuicio irreparable, que quien alega sea el protagonista del evento, no que se case el primo segundo del cuñado tercero”, explica Corral.





En Zaragoza, en estos comicios habrá 32 colegios electorales y 616 mesas, casi 300 menos que en los anteriores comicios. El Ayuntamiento ha habilitado, además, una oficina para los presidentes de mesa en la calle Domingo Miral; y se les va a entregar una guía con instrucciones sobre la jornada.

Están llamadas a las urnas más de medio millón de residentes en Zaragoza: casi 505 800. De ellas, más de 1.700 son personas extranjeras, la mitad de ellas rumanas. También 300 italianos, casi 200 franceses y en torno a 100 alemanes y otros tantos portugueses. Como curiosidad, hay un único votante de Luxemburgo y otro de Malta.