Proyectos, inversiones, decepciones y rupturas: Así cierra Aragón el 2024

El 2024 ha dado para mucho en Aragón. Proyectos, inversiones, decepciones, rupturas y una mirada que busca ser optimista de cara al 2025. Muchas veces es difícil ordenar todo lo que ha pasado en un año, pero es lo que vamos a intentar hacer desde el micro azul de COPE.

Si seguimos el orden que hemos establecido al principio, podemos decir que Aragón ha tenido, y parece que tendrá si nada se tuerce, proyectos muy ilusionantes. Uno de los últimos, que conocíamos hace escasos días, es el de la fábrica de baterías gracias al acuerdo de Stellantis y CATL.

“No son solo los 4.000 millones de euros que se invertirán en construir la gigafactoría, podríamos llegar a mil millones en las plantas de energía renovables que van a ser necesarias para abastecerla”, decía ufano el presidente Jorge Azcón.

Por fin Aragón, después de lo que ha sudado, consiguió su fábrica de baterías. No fue el único proyecto de inversión logrado. Antes de eso, el gobierno también anunció una gran inversión en la planta de Stellantis, su Plan 'Más Vivienda' o que Amazon Web Services y Microsoft también dejarán inversiones millonarias.

Pero no todo fue vino y rosas. Porque Beckton Dickinson finalmente dio la espantada de nuestra Comunidad Autónoma al igual que hicieron sus socios de gobierno, VOX, que tras un año de camino decidieron salir del Ejecutivo. El hasta entonces vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, le echaba la culpa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Yo no tendría la conciencia tranquila si cualquiera de esos MENA que estamos dejando entrar roba, mata o viola a cualquiera de nuestros ciudadanos. Por una cuestión de dignidad política y de ética tengo que presentar mi dimisión”, aseguró Nolasco en su despedida.

Aseguraba que abandonaban el gobierno por dignidad. No serían los tontos útiles del PP, dijo en COPE. Esto ya entraría en el capítulo de decepciones y rupturas, que decíamos al principio. Nos quedaba la mirada optimista. Y quizá eso lo podemos enmarcar en el proyecto de la nueva Romareda.

“A los que pusieron palos en la rueda y siguen sin creer en la importancia de este proyecto les vuelvo a tender la mano, porque este estadio será también parte de su historia”, aseguraba la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ponía en valor la “capacidad sin límites” para vencer las adversidades.

Fue en el mes de julio, con L, cuando comenzaron las obras, cuando se derribó el Gol Sur del estadio. Previamente, se hizo un homenaje por todo lo alto y Bunbury le puso el broche musical al estadio municipal tal y como lo conocíamos.

Lo último que conocemos de este gran proyecto es que la Sociedad Nueva Romareda ha adjudicado las obras del estadio modular, donde jugará la próxima temporada el Real Zaragoza, a OHL, Altuna y Uría por 124 millones y medio de euros, 14 menos de lo previsto.

Deporte aparte, este 2024 nos ha dejado a un Javier Lambán en la rampa de salida. Algo consumido y peleando por seguir con buena salud, el todavía Secretario General del PSOE en Aragón, ha dejado algunos titulares jugosos. También fue expedientado por los suyos por ausentarse de votaciones importantes.

Y es que cuando uno está de vuelta de todo y preparando su retirada, puede dejar perlas como las que nos dejó en una de sus últimas entrevistas en COPE. “Yo no estoy de acuerdo con muchas de las líneas políticas de Pedro Sánchez y reivindico mi derecho a estar en minoría; siempre que crea conveniente decir lo que pienso lo haré, si no éste no sería mi partido”, aseguraba.

Por cierto, que Lambán si fue profeta en su tierra: recibió la Medalla de Aragón el Día de San Jorge. Ahora, Pilar Alegría, candidata oficialista, y Darío Villagrasa, su delfín, se disputarán quién ejerce su relevo.

Exploradas las líneas maestras de este año que se nos va, cronológicamente el 2024 comenzaba con el fallecimiento de la gran Carmen Valero el 2 de enero y con la pérdida de César Alierta el día 10.

Hubo algo de marejada política a cuenta del mini trasvase del Ebro y en nuestra Comunidad Autónoma se empezó a prohibir el uso de los teléfonos móviles en los colegios. A nivel educativo, la escuela de Caneto reabrió sus puertas tras la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y Silvia Carrascal fue nombrada nueva rectora de la Universidad San Jorge.

Febrero nos dejó un hombre atrincherado en Torrero. Ya el mes anterior, por cierto, otro hizo lo mismo en Las Fuentes. Ambas historias, por cierto, con final feliz. El Papa Francisco recibió a la cineasta Paula Ortíz y los agricultores, hartos de su situación, tomaron las carreteras con sus tractores. “A los dirigentes europeos no les importa nada”, nos decía Alfonso Barreras desde su tractor, en movimiento, nos lo contaba Alfonso Barreras.

Ese mes de febrero Concepción Gimeno se convertía en nueva Justicia de Aragón. Por aquel entonces PP y VOX todavía hacían buenas migas y se derogó la Ley de Memoria Histórica.

Además, la zaragozana Naiara ganaba la última edición de Operación Triunfo y semanas después se dio a conocer que sería la próxima pregonera de las Fiestas del Pilar junto con el otro participante aragonés, Juanjo Bona.

En Utebo, varios alumnos de este instituto desnudaron a varias compañeras con la Inteligencia Artificial y vendieron sus fotos. La mitad eran menores, de 14 años, y por tanto inimputables. Situación similar ocurrió a finales de Noviembre en un instituto de La Almunia. Práctica esta, que por desgracia, parece estar poniéndose de moda. Pero es un delito muy grave y hay que recordarlo.

En marzo Alejandro Nolasco ya iba preparando la escisión del gobierno regional con unas polémicas declaraciones acerca del Islam, folleto en mano. La política nacional salpicó Aragón con el Caso Koldo, la Ley de Amnistía o la Financiación Singular a Cataluña. Eso, obviamente, no sentó muy bien en Aragón.

Además, hubo noticias que nos entristecieron de verdad. La voz de una 'oregonesa' se apagó para siempre. La actriz Laura Gómez-Lacueva nos dejaba antes de tiempo a causa de un cáncer dejando un poquito huérfano a nuestro humor y nuestra cultura.

Abril llegaba con el aterrizaje de los inmigrantes a Aragón que tanta marejada desataron en el gobierno. En Huesca, el mítico Jai Alai volvía a abrir sus puertas tras varios meses cerrado por no tener licencia y la Princesa Leonor recibió el título de Hija Adoptiva de Zaragoza y, ya en mayo, la Medalla de Aragón. Su paso por la Academia General Militar, de la que salió en junio ya con su Despacho de Alferez, le marcó para siempre. “En Zaragoza y Aragón me he sentido como en casa, en una tierra que siempre formará parte de mi vida”, aseguraba Doña Leonor, que se definía como “una maña más”.

Y a finales de abril, celebramos la tercera edición de los Premios Valores COPE Aragón en la que conseguimos emocionar a Marianico 'El Corto'. Recibió el Premio Especial Valores. El de Valores de la Empresa recayó en el Grupo El Portal, el de la Cultura para el Teatro Principal, el de Valores Humanos para la Obra Social de la Parroquia del Carmen y el de la comunicación para nuestra compañera Pilar García Muñiz.

Mayo arrancó con una nueva edición de 'Zaragoza Florece'. En junio se cumplió el primer año del derrumbe del número 21 de la calle San Francisco, en Teruel, inmerso, actualmente, en líos judiciales. En Zaragoza, los vecinos de Pignatelli volvieron a mostrar su descontento por los conflictos en el entorno de El Gancho y en Huesca una mujer que estaba siendo estrangulada pudo salvar la vida gracias a que su padre, desde otro país, avisó a la Policía. Vivimos la crisis del porcino y la detención del líder de una secta autodestructiva.

Ya en verano, nos sobrecogió el asesinato de una mujer en Ejea. Fue a manos de su exmarido, que en un primer momento también parecía ser víctima de la agresión. Además, otro vecino de Ejea perdía la vida en Sudáfrica, aplastado por un elefante.

Con el verano llegó la música y las fiestas. Ricky Martin actuó en Pirineos Sur, Teruel volvió a vibrar con sus Fiestas del Ángel y en agosto Huesca se llenó el Albahaca con San Lorenzo. En septiembre Zaragoza recibió una nueva edición del Vive Latino que fue algo más descafeinada que las anteriores y en octubre sus Fiestas del Pilar batieron récord histórico de participación con más de 2 millones y medio de personas entre todos sus actos.

Una nube tóxica mantuvo unos días en vilo a Utebo y en Ateca, en pleno mes de agosto, salió a la luz que en su Centro de Menores se estaban cometiendo una serie de abusos a menores. Con la vuelta al cole se cayó parte de la carretera del Somport, dejando incomunicada esa vía entre España y Francia. Hace poco, a mediados de diciembre, por fortuna se volvió a reabrir. En octubre, el piloto de un F-18 perdía la vida en Teruel y el balance de incendios forestales no fue del todo malo para Aragón: las hectáreas quemadas fueron un 70% inferiores a la media histórica.

También ese mes nos dejó la mítica voz de Salvador Asensio. Descansa en paz, maestro. Y en noviembre un suceso nos sobrecogió: el fallecimiento de 10 personas en la residencia de Villafranca.

En Biescas y en Mallén, dos vecinos fallecieron asesinados en sendas riñas vecinales que se siguen investigando. Además, la DANA también se dejó sentir en varios puntos de la provincia de Teruel donde causó destrozos. También el Monasterio de Piedra, en la de Zaragoza, dañando estructuras y cambiándolo, probablemente, para siempre. Trabajan a contrarreloj y se ha avanzado mucho. Pero aún queda. Todo, en los días en el que una parte de Aragón se volcó con Valencia y con Catarroja.

De vuelta a Zaragoza, a mediados de este mes la capital se sobrecogió con el fallecimiento de una menor de 12 años atropellada por el tranvía.

En lo cultural, la 'Estrella Azul' de Javier Macipe nos ha dado muchas alegrías y el Teatro Principal cumplió 225 años. En deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca siguen su peregrinaje por la Segunda División en busca de alegrías tras la reciente dimisión de Víctor Fernández y el relevo con Miguel Ángel Ramírez. El Barbastro, quiere seguir siendo matagigantes en la Copa del Rey y se volverá a medir este año al Barcelona y en baloncesto, en el Casademont, ellos y ellas nos están haciendo disfrutar de lo lindo.

¿Qué le pedimos al 2025? Lo de siempre: salud, que el resto... Viene solo.