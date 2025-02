Las profesiones del futuro: en estos sectores no habrá paro en los próximos años

¿Qué profesiones son las más demandadas en la actualidad? ¿En cuáles hay más paro y en cuáles más demanda? Las tendencias laborales están cambiando y la formación de los trabajadores todavía no se ha adaptado a lo que demandan las empresas. De ahí que en algunos sectores se esté produciendo un desequilibrio importante.

Algunas empresas afirman incluso, que no pueden crecer porque no encuentran trabajadores a los que contratar. ¿En qué sectores pasa esto? Pues sobre todo en las ingenierías de diseño mecánico, es decir, aquellos profesionales que configuran desde una máquina de envasado hasta electrodomésticos o ferrocarriles.

"No hay que olvidar que cualquier elemento que tenemos en nuestra sociedad tiene una parte mecánica: desde un teléfono hasta una lavadora. Todo tiene un componente mecánico. Por eso necesitamos muchos profesionales y no los encontramos", afirmaba en La Tarde de COPE Eliseo Vitaller, uno de los profesionales de este sector en la empresa Métrica Ingenieria de Zaragoza.

"Las Universidades no siempre están alineadas con lo que buscan las empresas" Eliseo Vitaller Ingeniero mecánico en la empresa Métrica Ingeniería

También son muy demandados los ingenieros de sistemas, desarrolladores de software e ingenieros civiles especializados en el sector de las energías renovables. Todo ello ante la transformación digital que estamos viviendo y ante la que no siempre los jóvenes están bien formados.

"Hay un desajuste entre las necesidades del mercado y la formación. Las Universidades ofrecen programas que no siempre están alineados con lo que buscan las empresas y debemos ser las empresas las que hacemos la formación final del trabajador hacia lo que el mercado necesita", asegura Vitaller.

los sectores más tradicionales caen en el olvido

Más allá de las profesiones más modernas, también hacen falta profesionales en los sectores más tradicionales donde no hay relevo generacional. Las modas llevan a los jóvenes a realizar otros estudios y dejan de lado profesiones como las de carpinteros o fontaneros. De hecho, estos servicios son cada vez más caros para el cliente por la alta demanda y la escasa oferta de trabajadores. Muchos tienen sus agendas saturadas.

"Las modas las marca la sociedad y vamos todos en masa a un mismo sitio. Esto también pasa en el mercado laboral, pero hay sectores que no debemos dejar de lado. Hay empresas que, en muchas ocasiones, no siguen creciendo porque no pueden desarrollar todo el trabajo que les demandan al no encontrar empleados", dice Vitaller.

También hacen falta más camareros y personal de hotel por el auge del turismo; más transportistas ante las compras online y por supuesto, más profesionales sanitarios. La población en España cada vez está mas envejecida. Es necesario más personal tanto de medicina como de enfermería, pero muchos de ellos se marchan a otros países donde afirman, se sienten más valorados y los sueldos son más altos.