A prisión por llevar un mes comiendo “gratis” en bares y restaurantes de Zaragoza

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años, como presunto autor de un delito leve de estafa, al negarse a pagar los productos que consumía en bares y restaurantes de la capital aragonesa. Tras actuar de manera reincidente, se ha decretado su ingreso en prisión, según informa la Jefatura Superior de Policía Nacional en Zaragoza.

Sobre las 23.50 horas del pasado 9 de marzo, la Policía recibió una llamada de un hostelero que tenía a un cliente en el interior de local y que éste se negaba a abonar la cuenta de la cena, que ascendía a cerca de 70 euros. Cuando la patrulla se personó en el restaurante ubicado en la plaza de Emperador Carlos V de Zaragoza, los agentes se entrevistaron con ambas partes. El cliente dijo que no llevaba dinero y no tenía intención de pagar por lo consumido y fue detenido como presunto autor de un delito leve de estafa.

Con la detención del pasado miércoles son ya ocho las denuncias que acumula el mismo sujeto en el último mes por hechos similares, sumando la treintena desde que fuera detenido por primera vez en el año 2016. Los importes estafados varían entre los 13 euros y los 97 euros, que se negó a pagar después de una comida a la carta con café y copa incluida. El resto de hosteleros perjudicados por el impago de este sujeto, no quisieron interponer denuncia y perdonaron la deuda del estafador.

Síguenos también en Twitter y Facebook.