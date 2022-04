¿Por qué unos cofrades portan capirote y otros llevan antifaz?

Durante las procesiones de Semana Santa seguro que te has percatado de un detalle: hay cofrades que llevan capirote y en cambio otros desfilan unicamente con antifaz. ¿De qué depende? Esto es algo que no está condicionado por su cofradía o hermandad, sino que es más una cuestión de función dentro de la misma o incluso, de comodidad del propio cofrade.

Así, dentro de una misma cofradía podemos encontrar que no hay una unanimidad total en el uso o no del capirote. Unos cofrades pueden llevar capirote y otros en cambio, no llevarlo para facilitar así sus funciones con mayor comodidad como puede ser portar un paso determinado o tocar algún instrumento especialmente voluminoso.

"Como prendas de cabeza de los hábitos encontramos varias. Normalmente las cofradías adoptan una u otra. Puede ser un capirote o un antifaz que también en Aragón llamamos tercerol. A veces también en una misma cofradía, en función del tipo de participación o servicio que se presta, nos encontramos que hay cofrades que llevan tercerol en lugar de capirote", nos cuenta en COPE Mariano Julve, presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza.

"Así, llevan antifaz o tercerol los portadores de atributos y de instrumentos de bombos además de, en determinadas ocasiones, los portadores de pasos. En cambio llevan capirote los cofrades encargados de llevar las velas, el tambor...", asegura Julve en COPE.

En todo esto también es importante tener en cuenta las tradiciones de los diferentes territorios: "Se dice que el capirote es más castellano y el tercerol o antifaz más aragonés. Aunque en todo ello, es cierto que actualmente y si miramos con detalle las procesiones, nos encontramos con indumentarias muy parecidas en todo el territorio. A día de hoy, el capirote es mayoritario en buena parte de las cofradías de Zaragoza".

Síguenos en Twitter y Facebook