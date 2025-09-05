¡Cuidado si contaminas con tu coche por el centro de Zaragoza! Esta es la fecha desde la que pueden multarte

Ya hay fecha para que la Policía Local de Zaragoza comience a multar a los vehículos que accedan a la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza sin distintivo ecológico o autorización para ello. El próximo 11 de septiembre el Ayuntamiento de la capital habilitará un registro en la web municipal para los vehículos que, de forma excepcional, pueden circular por este perímetro sin el correspondiente distintivo ambiental. La fecha en la que comenzarán a aplicarse las sanciones será un poco más adelante, el 12 de diciembre.

La Zona de Bajas Emisiones es una exigencia legal que viene impuesta por la Ley de Cambio Climático, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a introducir medidas que mitiguen las emisiones derivadas de la movilidad. Hace un año comenzó a funcionar desde un punto de vista puramente informativo. Pero, como decimos, a partir del 12 de diciembre la Policía Local comenzará a multar.

Las sanciones van de los 36 euros, por no llevar el distintivo, a de 200 euros por no llevarlo y además acceder a esta zona restringida. ¿De qué calles estamos hablando? Del perímetro comprendido entre las calles San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray y Caballero.

Los coches y motos que tengan cualquiera de las etiquetas de la DGT (Cero, Eco, C o B) podrán seguir circulando como hasta ahora por ese entorno, aunque deben llevar la pegatina correspondiente en lugar visible. Para saber quién tiene derecho a esta etiqueta pueden consultar la web de la DGT.

Respecto a los vehículos sin derecho a distintivo, será necesario inscribirlos en un registro municipal a través de la web municipal. Por ejemplo, residentes, personas con movilidad reducida con distintivo, ambulancias, Bomberos, funerarias, Protección Civil... Ya está disponible en la sede electrónica municipal un apartado de 'Preguntas frecuentes' donde se explican con detalle las diferentes casuísticas.

Además, está prevista la posibilidad de solicitar hasta 8 accesos al mes para vehículos sin etiqueta ambiental y que no entren en ninguno de los supuestos anteriores. Todas estas restricciones se aplicarán de lunes a viernes de 8h a 20h.

En un primer momento, será la Policía Local la encargada de vigilar y tramitar las multas. Después, se hará a través de las cámaras de vigilancia que tiene que implantar la nueva empresa que gestione el estacionamiento regulado.