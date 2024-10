Los perros de asistencia médica ya pueden acceder a las ambulancias del 080

A partir de ahora los perros de asistencia médica podrán acceder a las ambulancias de los Bomberos de Zaragoza. Podrán acompañar así, a las personas a las que asisten para que estas no se sientan vulnerables en caso de sufrir una emergencia.

"En el caso de cualquier emergencia, las personas que tengan un perro de asistencia podrán ser trasladadas con su perro a un centro hospitalario. Hasta ahora había un vacío legal y no sabíamos cómo actuar. Ahora, este protocolo entre Ayuntamiento y Bomberos marca las pautas de los perros que pueden acceder, cómo deben ser transportados en la ambulancia...", ha afirmado la concejal de bomberos, Ruth Bravo.

¿Qué perros son considerados de "asistencia médica"?

Los perros de asistencia médica más conocidos son los perros guía para personas ciegas, pero hay muchos más. Por ejemplo, los perros que cuidan de personas con trastorno del espectro autista, los perros de servicio para personas con discapacidad física, los de alerta médica para pacientes de diabetes o epilepsia y los perros de señalización de sonidos para personas sordas.

Con este protocolo, los pacientes con estas patologías podrán viajar en las ambulancias de bomberos con sus perros. El protocolo se ha elaborado junto a entidades como la Fundación Once.

"Es una medida muy necesaria e importante para que podamos ser atendidos con las mismas garantías que el resto de la ciudadanía. Muchas veces las personas que tenemos algún tipo de discapacidad y necesitamos de auxiliares de movilidad, como son los perros de asistencia, no tenemos garantizado el derecho a la atención y a la asistencia sanitaria como el resto de los ciudadanos", afirma Silvia, usuaria de la Fundación ONCE.

Según cómo sea atendido el paciente, el perro podrá ir en la ambulancia sentado, tumbado, en un habitáculo especial o incluso, en los asientos delanteros sujetado con una correa. Este protocolo se pondrá en marcha de forma inmediata.

"Con este protocolo se pone negro sobre blanco. Ahora sabemos en qué circunstancias debemos trasladar al perro y en cuáles no, además de cómo lo debemos hacer. Indudablemente, lo primero es que la persona sobreviva y si su estado no lo permite, el perro no sería transportado. Pero siempre que se pueda, lo haremos. La unidad de vinculación entre estas personas y sus perros es muy importante mantenerla", nos contaba el jefe médico de los Bomberos de Zaragoza, Armando Cester.

Una vez en el hospital, son los trabajadores sanitarios del centro quienes asumen la tarea de la entrada y mantenimiento del perro junto a la persona a la que asiste.