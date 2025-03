Pepe, con 81 años, se sube a su bicicleta para intentar batir un récord mundial por un objetivo solidario: "En 24 horas..."

José Pelegrín es natural de Zaragoza. Es más conocido como Pepe. O como el 'Abuelo', entre los que le tienen más confianza. Y se ha propuesto pulverizar un récord mundial. Por cierto, tiene 81 años y, con su bicicleta, quiere pulverizar marcas.

Y es que existe un récord en la disciplina de ciclismo para personas mayores de 80 años. Es ahí donde Pepe se ha propuesto convertirse en el mejor. Ese récord, en estos momentos, pertenece a un hombre Estados Unidos.

Se trata de Gerald Eddlemon, que logró recorrer 465 kilómetros. Además, este récord ciclista para mayores de 80 años será certificado por la WUCA, con lo cual tendría una validación de carácter oficial.

EL CARÁCTER SOLIDARIO DEL RETO

Su reto asciende a los 500 kilómetros en bicicleta. Una forma de superar la marca de Eddlemon y de dejar una cifra redonda. El propio Pepe explica que "la idea surgió después de hablar con Atades", entidad que ayuda a personas con discapacidad intelectual y autismo.

Con este reto se recaudarán fondos para Aspanoa (Niños con cáncer) y Atades (discapacidad intelectual) a través de la plataforma ‘Mi grano de arena’

Con este objetivo, este zaragozano de 81 años se propone batirlo con creces. La fecha elegida para darle forma al reto será entre el 12 y el 13 de abril en la Feria de Zaragoza.

media vida dedicada al ciclismo

Pelegrín nació en 1943 y lleva practicando ciclismo de carretera desde que tenía 40 años. Pertenece al Club Ciclista Aragonés, del que además fue presidente durante varias temporadas. Sus participaciones en pruebas cicloturistas son innumerables, tanto en Aragón como en otras Comunidad autónomas e incluso en el extranjero.

"Es una cifra redonda y creo que se puede hacer" Pepe Pelegrín Protagonista del reto

Destacan sus 25 participaciones continuadas desde el año 1994 en la prestigiosa Quebrantahuesos y, de hecho, en la edición de 2016 fue el deportista de mayor edad en completar la prueba.

Con el paso de los años se ha ido inclinando a las pruebas de ultrafondo, de las que es entusiasta. Ha participado seis veces en la prestigiosa París-Brest-París y dos en la Madrid-Gijón-Madrid, ambas con un recorrido de unos 1.200 kilómetros. Desde 1995, participa e impulsa distintas ‘brevets’ de 200, 300, 400 y 600 kilómetros. Además, el pasado 29 de junio de 2024 realizó las 24 horas de Cheste como test previo a este reto.

ayudar a quienes lo necesitan

Esta actividad está organizada por la Fundación Luis Pinilla, el Club Ciclista Aragonés y el Club Ciclista Borau, cuyo presidente, Diego Camarero, se está encargando de la coordinación del reto. Además, colaboran en esta iniciativa la Cámara de Comercio de Zaragoza y la Feria de Zaragoza. También se ha sumado como padrino de este reto el exciclista profesional Ángel Vicioso.

Diego Camarero señaló durante la presentación en la Cámara de Comercio de Zaragoza, que "no existe ninguna persona en el mundo capaz de hacer este reto ahora mismo, excepto Pepe Pelegrín". Y es que, añad´çia Camarero, "su estado físico a los 81 años es absolutamente increíble y tenemos la suerte de que este deportista sea de Zaragoza".

Hay muchos casos de personas mayores aquí en Zaragoza, como Adolfo Bello que sale solo con 93 años Pepe Pelegrín Protagonista del reto solidario

Pelegrín y la Fundación Luis Pinilla, de la que forma parte, han querido además que este reto sea solidario. En concreto, con Atades, entidad que trabaja por las personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo; y con Aspanoa, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón.

ASPANOA Pepe Pelegrín, durante la presentación de su reto solidario.

Para ello, se ha habilitado un reto solidario a través de la plataforma ‘Mi grano de arena’, con el objetivo de alcanzar una recaudación de 5.000 euros que se destinaría a partes iguales a ambas entidades. Cualquiera persona o empresa puede hacer su aportación, que se ha estipulado en un donativo de 10 euros por cada uno de los kilómetros que va a hacer Pelegrín.

en forma y con refernetes

Pepe sigue en forma y saliendo de forma regular con su bicicleta todas las semanas. Asegura también que tiene referentes que le impulsan a seguir adelante con este tipo de propósitos.

COPE.ES Pepe Pelegrín en los estudios de COPE Zaragoza.

"Mi entrenamiento en bici lo complementaba con carrera a pie, e incluso con CrossFit. Aunque este último me lo adaptaban", explica Pelegrín. Añade que la edad no debería importar: "Aquí en Zaragoza hay una persona que me inspira a la que tengo un respeto y un cariño tremendos. Es Adolfo Bello que a sus 93 años sale por la carretera solo. Hay ejemplos...".

Así que ahora le toca a él intentar batir el récord. Probará fortuna el próximo mes de abril para intentar ayudar a dos entidades que hacen también mucho en nuestra sociedad. El tiempo dirá si sale exitoso o se queda en el intento. Un intento, por otra parte, que ya tiene un mérito tremendo. ¡Mucha suerte para Pepe!