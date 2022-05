Patricia: ”Hay que esperar a la cereza de Ricla o de Alfamén, la aragonesa para nosotros es la mejor”

Hoy paseamos por el Mercado Central de Zaragoza, uno de los puntos imprescindibles para visitar la ciudad. Entre sus puestos, dónde nos encontramos pescaderías, charcuterías o carnicerías, nos paramos en una vistosa frutería: Frutas Patri y Juan-k (puesto número 50). Se trata de un negocio familiar por el que han pasado ya tres generaciones y que ahora regenta Patricia Arag acompañada de su marido Juanka y del sobrino de éste.

Llaman la atención la colorida variedad de frutas y verduras que descansan en su mostrador. “La gran novedad de hace unos días es que ya llega la ansiada fruta de verano” nos cuenta Patricia. Melocotones, nectarinas, nísperos o la cereza son los nuevos y poco a poco nos vamos despidiendo de la fresa. “Ya aburre la naranja, y la pera y hay ganas de sandía y de melones” dice Patricia que reflexiona sobre la estacionalidad de la fruta, “ahora puedes encontrar fruta de toda clase durante todo el año”. Es, quizás, una de las ventajas de la globalización. En la frutería los clientes piden “tomate con sabor a tomate en diciembre y sandía dulce en enero”, explica Patricia. Y no sólo eso, porque los melones, por ejemplo, los puedes encontrar durante todo el año aunque no son producción nacional. “Nos intentamos adaptar pero está claro que lo que toca es lo mejor y lo que mejor sienta” dice Patricia. Las frutas, como las verduras de temporada, ofrecen precisamente lo que más se necesita en cada momento. Las frutas y verduras que respetan la temporalidad están en su punto exacto de maduración y además nos ofrecen aquellas vitaminas o antioxidantes naturales necesarios para cada época del año. Ahora llegará, por ejemplo, la cereza. “Todavía no está muy allá”, nos explica la frutera, y nos cuenta que es porque la cereza que llega ahora es del sur de España y allí ha habido muchas lluvias y temporales que han perjudicado a ésta fruta. “Hay que esperar a la cereza de Ricla o de Alfamén, la cereza aragonesa, para nosotros es la mejor”.

En los últimos años ha cambiado mucho la forma de comprar. “Yo crecí entre kilos que se movían con cada cliente y ahora la gente compra por unidades” dice Patricia. Y es que la vista manda mucho. Los clientes de ahora queremos frutas y verduras que primero nos entren por los ojos. Incluso somos capaces de desconfiar de ofertas tipo “3 kilos a un euro” porque nos resulta barato. “Las nuevas generaciones compramos de otra manera”. Eso ha obligado también a que los fruteros compren de otra manera en Mercazaragoza. “Ya no puedes comprar un palé de peras porque te la juegas. La gente te la pide de tres en tres unidades”.

MI COMERCIO EN LA RED

Patricia y su marido, como otros muchos pequeños comercios, se han lanzado a la aventura de vender a través de las redes sociales. El Ayuntamiento de Zaragoza y Mercazaragoza están ofreciendo formación para éste fin a través del proyecto “Mi comercio en la red”. Patricia es muy clara: “La experiencia fue al principio muy apabullante, porque yo no manejo mucho las redes sociales y me costó un poco, pero con la paciencia de Alex, la compañera de Mi comercio en la red, que me estuvo enseñando, con algunos trucos, he conseguido hacer cosas muy chulas”. Patricia reconoce que se necesita mucho tiempo y mucha paciencia pero al final consiguen ir aprendiendo y luego eso se nota. Tienen Facebook e Instagram y desde la pandemia han puesto en marcha la venta a domicilio vía WhatsApp. El cliente pide sobre las fotos de las redes y se las llevan a casa sin ningún coste. “Hay días que hay más venta de pedidos que de mostrador” nos cuenta Patricia y reconoce: “Estamos muy contentos y muy agradecidos”.





