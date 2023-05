La cara B que deja el 28-M en Zaragoza

Si la alegría va por barrios, en los del PSOE y Zaragoza en Común, en la capital aragonesa, lo cierto es que no se dejó ver demasiado. Resultados electorales que no dejan buen sabor de boca en lo que se refiere al ayuntamiento de la ciudad del Ebro en un Pleno que, además, se ve notablemente mermado en lo que se refiere a la fuerza de la izquierda.

En COPE Zaragoza también hemos hablado este lunes con Lola Ranera (PSOE) y Elena Tomás (Zec). Los socialistas se han quedado con 10 concejales y la portavoz y candidata a la alcaldía no ocultaba que ese "tsunami nacional" les ha sobrepasado: "Luchar contra esta marea ha sido muy difícil. Yo tenía un modelo de ciudad, sigo teniéndolo, pero tengo la sensación de que en esta campaña no se quería hablar de Zaragoza, había otro interés, como embarrarlo con la política nacional".

Ranera, en esta línea, también asegurado que "los ciudadanos han respondido y han mantenido el número de votos que tuvimos hace cuatro años" y confiesa que esa es la parte "con la que estoy más satisfecha". Eso sí, matiza que "lo único a lo que me puedo comprometer con la ciudadanía es que hoy empieza ya mi proyecto para seguir escuchando a los vecinos y seguir reconectando con los zaragozanos y zaragozanas". Es, dice, lo que le "motiva para seguir trabajando".

Por su parte, desde ZeC Elena Tomás también ha analizado esa pérdida de grupos municipales y de fuerza por parte de la izquierda: "Nos hemos consolidado a la izquierda del PSOE y los resultados nos han avalado contra todo pronóstico. Pero obviamente no podemos hablar de unos buenos resultados ni para nosotros ni para la izquierda. Estamos realmente tristes porque desde ZeC se trabajó por la unidad a la izquieda del PSOE, para concurrir todos juntos, esa unidad no se consiguió y eso creo que también nos ha penalizado".

CIUDADANOS, PODEMOS Y CHA, FUERA

No consiguen representación ni Ciudadanos, que en los anteriores comicios obtuvo 6 concejales, ni Podemos, que tenía 2. Los dos partidos son los que más han sufrido las consecuencias de las dinámicas de sus partidos a nivel nacional. La huida de concejales a las filas del PP, las discrepancias con la dirección nacional y la autonómica del partido naranja y la fuga de votantes al PP hacen desaparecer a la formación naranja.

Este domingo, ni siquiera hizo declaraciones el candidato al ayuntamiento, Daniel Pérez Calvo. En Podemos, las caras no eran mejores. La polémica Ley del Sí es Sí y la división de la izquierda les han pasado factura en estas elecciones. Pierden sus dos concejales.

En CHA, la palabra que definiría el sentimiento era decepción. Confiaban en volver a entrar en el consistorio tras su desaparición en la anterior corporación. Se han quedado a muy poco conseguirlo, a menos de 900 votos. Son cerca de 31.000 votos que no han ido a ninguna parte. El PAR tampoco consigue representación. Salieron en el 2011 y desde entonces la formación no ha logrado regresar.

