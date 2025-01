Oleada de robos en Caspe: "Te da miedo salir a la calle"

Los problemas de delincuencia en Caspe no cesan. Hace ya unas semanas que su cuerpo de Policía Local se ha quedado con solo 2 agentes, hay 10 que están de baja. Dos policías para una población de más de 10.000 habitantes es totalmente insuficiente y más cuando se está produciendo una oleada de robos en el municipio que no cesa.

El sindicato CSIF se reunió con el Ayuntamiento que afirmó que iba a poner de su parte para solventar esa situación, pero a día de hoy, las cosas continúan sin mejorar. Por eso, los vecinos de Caspe han decidido tomar cartas en el asunto y manifestarse este viernes en la Plaza de España del municipio. "La idea es cerrar los comercios de 12 a 13 horas y concentrarnos a las 12:30 horas a las puertas del Ayuntamiento para que se nos oiga. Deberíamos salir todos a la calle porque la inseguridad no se queda solo en los comercios", nos cuentan los comerciantes de Caspe en COPE.

20 robos en 2 meses

En dos mese se han producido 20 robos. Uno de los últimos ha sido en la peluquería de María Pilar. "Tengo un escaparate con una puerta y en la parte de atrás hay una ventana. Al aparcar, ya vi que la ventana estaba abierta y al entrar a la peluquería empecé a echar en falta cosas: la televisión, el ordenador, dinero... Llamé a la Guardia Civil pero tardaron en venir porque estaban en otro robo en Mequinenza", nos cuenta María Pilar en COPE.

"Te da miedo salir a la calle. Te da la sensación de que te van a estirar del bolso" María Pilar Vecina de Caspe

Los vecinos sospechan que muchos de los robos son cometidos por un mismo individuo que es detenido pero queda en libertad una y otra vez, al cometer delitos de poco valor económico. "Te da miedo salir a la calle. Te da la sensación de que te van a estirar del bolso. A mi incluso me da la sensación de que me miran, me vigilan... Me siento hasta observada", afirma María Pilar.

POLICIA LOCAL DE CASPE: DE 23 A 2 AGENTES

Hace más de 10 años, el cuerpo de la Policía Local de Caspe llegaba a los 23 agentes pero en los últimos años no se actualizó la oferta de empleo público y se fueron produciendo jubilaciones y la marcha de algunos policías. Todo ello dejó la plantilla en 12 agentes.

Ahora, de esos 12 agentes, 10 están de baja. Solo hay dos en activo y uno de ellos es además, un agente en prácticas que aún no puede portar armas. "Aquí en Caspe hemos vivido muy tranquilos y con policía durante toda la vida. El Ayuntamiento debe poner de su parte porque aunque haya policías de baja, quizás una plantilla de 12 agentes es poca. Debería haber más policías", aseguran los vecinos.

Muchos de los policías que han dejado Caspe en los últimos años lo han hecho por las condiciones económicas del municipio. En Caspe cobran menos que en otras localidades de 10.000 habitantes. El Ayuntamiento ha aprobado medidas en los últimos meses como subir el sueldo de la policía o actualizar la relación de puestos de trabajo, pero estas medidas parece que no se han llegado a aplicar de forma efectiva.