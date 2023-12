Niña Pastori en Zaragoza: "La música es mi lenguaje favorito"

Este miércoles 27 de diciembre, Niña Pastori llega a Zaragoza con un concierto desde las 21:00 horas en la Sala Mozart del Auditorio. Allí presentará su último disco titulado Camino y con el que ha ganado un Grammy Latino en la reciente gala de estos premios internacionales que se celebró por primera vez en España, en Sevilla, el pasado mes de noviembre.

"Es mi quinto Grammy. El primero me lo dieron hace años cuando acababa de nacer mi hija Pastora. Aquí en España, los Grammy Latinos no tenían hasta ahora tanta repercusión. Siempre han sido unos premios muy importantes para América Latin, pero quizás no tanto para España. Este año hemos tenido mucha suerte. Era impensable vivir estos premios en España y más en Sevilla. Era como algo imposible. Además coincidió que era el día internacional del flamenco y todo eso lo hizo aún más especial. Todo fue a favor, muy bonito y emocionante", nos ha contado Niña Pastori en COPE.

Camino es el título del último disco de Niña Pastori. Un camino que ha ido recorriendo a lo largo de los últimos 25 años con gran éxito: "He tenido mucha suerte desde el principio, me siento una privilegiada y afortunada de tener un público fiel que siempre me ha acogido con mucho cariño. Tuve éxito desde el primer disco, pero después hay que mantenerse y seguir haciendo cosas bonitas. Eso es lo más dificil. Yo siempre he intentado mejorar y nunca perder de vista la calidad musical. He tenido momentos mejores y peores a lo largo de mi carrera, pero siempre he intentado hacerlo lo mejor posible. En todas las carreras hay momentos duros y difíciles. No es una autopista, siempre hay baches, pero pesa más la parte positiva y buena".

En estos últimos 25 años ha cambiado todo desde los estilos musicales hasta los formatos. "Las cosas son muy rápidas y veloces, no hay paciencia para nada y hay que ir adaptándose a todo lo que viene", asegura Pastori. En su concierto de la Sala Mozart podremos escuchar desde sus últimas canciones hasta los temas más conocidos de su carrera musica: "Será un repertorio super bonito, muy alegre y con el que el público podrá disfrutar. Presentamos el nuevo disco, pero también se podrán escuchar temas de otros trabajos anteriores".

