Nace Aragón Existe para luchar contra la despoblación en todo el territorio

Aragón Existe ya es una realidad. Nace un nuevo partido político, de la mano del éxito de Teruel Existe. Se extienden a todo el territorio con un objetivo prioritario: luchar contra la despoblación. Se presentarán a las elecciones autonómicas y municipales, en todos los ayuntamientos posibles. Y también a las generales y Europeas bajo la marca de la España Vaciada.

Tras una letra “E” al revés, el símbolo matemático de “Existe”, se han presentado en sociedad. Sus miembros son integrantes de Teruel Existe y plataformas ciudadanas de todo Aragón. Están definiendo su programa. Las listas electorales vendrán después, por primarias. Su portavoz, de momento, es Tomás Guitarte, diputado nacional de Teruel Existe, quien deja claro que su razón de ser es hacer lo que otros no han hecho.

Consicente de las críticas que nacen desde las formaciones políticas consolidadas, Guitarte explica en que Aragón Existe "viene a ser la solución a las demandas de todos los territorios que llevan décadas esperando soluciones". De hecho, insiste en que "mucha gente comparte el motivo de nuestras reivindicaciones pero después de 40 años no han hecho nada" porque "es muy fácil asumir lo que nosotros reclamamos, lo difícil es tomar medidas para solucionarlo".

Asegura que van a "defender cada pueblo, cada escuela y cada pequeño centro de salud". "Aquí no se cierra nada", asegura. En una comunidad donde la mitad de la población se concentra en la capital, que supone el 2% del territorio, piden "reequilibrio". "Este no es un proyecto de Zaragoza contra Aragón sino de Zaragoza con Aragón", aclara.

Entre sus medidas, apuestan por "reindustrializar la España Vaciada". Y frente a las peticiones del Gobierno de Aragón para que el Estado descentralice ministerios y empresas públicas, Guitarte recuerda que eso también puede hacerse a nivel autonómico. "Cuando se no se hacen las cosas que se pueden hacer sin excesivo coste es que no hay voluntad y se quiere seguir con la inercia de lo que se está haciendo".

Quieren empoderar a Aragón dentro de España y reclaman un pacto de Estado para una financiación autonómica estable "que no esté al albur de quien gobierne". Y todo ello, "sin contaminación ideológica ni partidista". "Nos negamos a que se nos etiquete en el eje izquierda o derecha, queremos ser una opción transversal y hacemos el esfruerzo para serlo, porque hacemos propuestas para solucionar problemas urgentes, hay pueblo que no pueden esperar 4 o 10 años", insiste. Y pone un ejemplo: "Cuando hay un incendio, en un pueblo todo el mundo va con un cubo a apagarlo, seas de izquierdas o de derechas".

Teruel Existe fue la formación más votada en Teruel y Aragón Existe aspira a serlo a nivel autónomico. Su posible irrupción en el Parlamento autonómico, que ya cuenta con 8 partidos representados, "no es un problema sino un signo de pluralidad". Guitarte asegura que hablarán "con todos" y pactarán "con quien respete la Unión Europea, la Constitución y el Estatuto de Autonomía". Preguntado específicamente si estarían dispuestos a pactar con Vox, Guitarte admite que "a día de hoy no porque quieren salir de la unión Europea y no creen en el Estado de las Autonomías".

