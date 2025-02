Con menopausia... ¿Menos libido?

Es verdad que muchas mujeres experimentan una “pérdida” de deseo sexual en la peri/menopausia, sin embargo, según un estudio reciente del Reino Unido, las mujeres en la etapa de la menopausia “consideramos que una vida sexual activa es importante”. Así lo explica nuestra experta, educadora en menopausia y creadora de @menopausiapositiva, Aoife MacGale.

Esta pérdida de apetito sexual no es algo inevitable al cesarse la función ovárica, la libido no se hace la maleta para irse y no volver jamás, pero las hormonas influyen. Suele ser multifactorial, con múltiples causas y requiere de una valoración amplia.

¿De qué factores estamos hablando?

En primer lugar, hablamos de las hormonas. Influye la caída en el nivel de estrógeno. De hecho, en la mayoría de mamíferos el deseo va unido al pico de estrógenos. Sabemos que es una de las hormonas que actúa en la perimenopausia, con lo cual habrá momentos de niveles más altos y otros más bajos. En la perimenopausia avanzada y al llegar a la menopausia ya, los niveles se reducen y se estabilizan hasta el punto que en la postmenopausia estos niveles quedan más reducidos. Ese nivel bajo de estrógeno puede derivar en menos apetito sexual.

Pero tenemos que hablar de otra hormona también….de la testosterona. Se asocia la testosterona más con los hombres, pero las mujeres también producimos testosterona en nuestro cuerpo y juega un papel clave. Es necesaria para la función cognitiva, buenos niveles de energía física y mental y también para mantener la libido alta. Con la llegada de la menopausia, hay una reducción en los niveles de testosterona y la mujer puede notar menos ganas de relaciones íntimas.

Otro de los factores es la fatiga. Otro factor clave en la caída en picado del deseo sexual es la fatiga física y mental que experimentan muchas mujeres en esta etapa. Los cambios hormonales, la vida sin parar que llevamos, trabajo, hijos, padres mayores, responsabilidades, mil y nada de tiempo para nosotras….no es sorprendente que al llegar la cama solo quieras colapsar y dormir.

Pero hay más factores como los síntomas físicos. Síntomas como la sequedad vaginal, ardor o escozor en la vulva, problemas de vejiga que pueden jugar un papel importante. Estos síntomas pueden hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas y que el rechazo sea por ese motivo y no por una falta de ganas en sí.

Y por último están los síntomas psicológicos o emocionales. Cómo nos sentimos también influye y mucho. En esta etapa de la vida muchas mujeres pierden su autoconfianza porque se sienten más inseguras. Además, hay síntomas como aumento de peso, mayor sensibilidad emocional o desmotivación y ansiedad que pueden tener un impacto directo en la libido

Como hemos dicho antes, el sexo es importante para muchas personas y muchas relaciones. Así que la buena noticia, sea cual sea la causa de una pérdida de libido, es que hay soluciones para poder recuperarla y mantener relaciones con ganas y sin dolor.

Tienes varias opciones para paliar el descenso de la líbido. Terapia hormonal de la menopausia con tratamiento sistémico o localizado para la vagina. Gel, crema, pesario de estrógenos para la vagina/vulva. Existen lubricantes e hidratantes. Además, es fundamental fomentar la comunicación con la pareja sobre el sexo. Fomentar la conexión de pareja y tener más intimidad (que no estrictamente sexo) en la relación. Puedes disfrutar con juguetes sexuales, sola o en pareja. Está demostrado que experimentar orgasmos regulares aumenta el apetito sexual. Además, ¡es muy bueno para el suelo pélvico!