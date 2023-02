'Mediodía COPE' aborda la importancia de la Salud Mental desde Zaragoza

Desde Aragón también nos sumamos a la programación especial que estamos realizando en COPE en torno a la salud mental. Un tema del que hasta hace un par de años, apenas se hablaba pero que tras la pandemia ha adquirido la importancia que se merece. Con “Salud Mental. España en terapia”, este jueves el Mediodía COPE de Pilar García Muñiz se ha trasladado a Zaragoza para contarnos historias de salud mental con nombre propio.

Una de ellas es la de Marta. Padeció anorexia con 17 años. Ahora, una década después, ha escrito dos libros y ha fundado una asociación para ayudar a quienes sufren un trastorno de alimentación: "Mi tabla de salvación fue darme cuenta de que podía ayudar a otras personas siendo ejemplo de recuperación. Yo era una persona que juzgaba mucho las enfermedades de salud mental antes de padecer una. Fue una cura de humildad".

Occimorons, ilustraciones que hablan de Salud Mental Tras Occimorons está Pablo, psicólogo e ilustrador, que comenzó a hablar de salud mental con sus dibujos durante la pandemia uniendo a miles de personas a través de redes sociales ZARAGOZA 06 jun 2022 - 14:00

Marta nos ha contado cómo los problemas de inseguridad o autoestima acaban teniendo su reflejo en la alimentación de las personas que sufren anorexia, bulimia o trastorno por atracón: "Tuve una crisis porque me iba de Zaragoza, dejaba a mi grupo de amigas de toda la vida. Tenía miedo de enfrentarme a un nuevo mundo y lo canalicé todo a través de la comida. Creía que estando delgada me iban a aceptar más e iba a hacer amigos".

"Yo juzgaba mucho las enfermedades de salud mental antes de padecer una. Fue una cura de humildad"

Otro caso es el de Luis que comenzó a sufrir un Trastorno Obsesivo Compulsivo, conocido como TOC, con 14 años. Tenía que llevar a cabo un ritual para disipar pensamientos negativos relacionados con la muerte o el accidente de un ser querido. Su ritual pasaba por repetir diversas acciones hasta en 37 ocasiones.



"Me encuentro mejor según los días y los momentos, según los pensamientos que me vienen. Es una lucha continua y de por vida. El TOC no tiene un origen 100% genético, tiene mucho que ver con tus miedos y tu forma de afrontar los imprevistos. El TOC genera un descontrol que te ocasiona pensamientos obsesivos que debes cortar a través de rituales. De lo contrario, te crea una angustia mental absoluta. El ritual puede ser encender y apagar las luces 37 veces, abrir la puerta de entrada a casa 37 veces, vestirme y desvestirme 37 veces... y si no lo haces, no eres capaz de eliminar los pensamientos intrusivos", nos cuenta Luis en COPE.



Debido a este TOC, Luis tiene una incapacidad que le impide trabajar. Era informático pero tenía que leer 37 veces cada incidencia antes de poder realizar su trabajo. Tuvo que dejarlo y ahora es artista canalizando su TOC a través de la pintura.

Síguenos también Twitter y Facebook