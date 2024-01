Mayte Pérez en COPE: "Vuelve la guerra del agua y nos oponemos al trasvase gobierne quien gobierne"

"Vuelve la guerra. Se agita nuevamente la guerra del agua". Así de rotunda ha sido Mayte Pérez, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, en los micrófonos de COPE Aragón al ser interpelada sobre los fantasmas que vuelven a sobrevolar nuestra Comunidad Autónoma a cuenta del trasvase del Ebro. Primero, con la posibilidad de hacer un minitrasvase al Priorato, en Cataluña. Ahora, con otra petición similar desde Murcia.

Pérez ha vuelto a mostrar la postura de los socialistas en este sentido y ha sido rotunda: "Nosotros lo hemos dicho alto y claro... Y no es que lo digamos, es que lo hemos ejercido cuando hemos tenido responsabilidad de gobierno: nos hemos opuesto al trasvase, gobierne quien gobierne y lo diga quien lo diga. No al trasvase por parte del Grupo Socialista en las Cortes, venga de donde venga. De Cataluña, de Valencia, de Murcia o de Andalucía".

En esa misma línea, ha añadido que "creo que eso es un ejemplo de coherencia y de defensa de los intereses de Aragón". Además, ha aprovechado para lanzar un recado a parte del gobierno autonómico diciendo que "en eso tiene que dar ejemplo el Partido Popular".

SU CESE EN LA EJECUTIVA

A nivel nacional, también ha sido un fin de semana convulso para Mayte Pérez. Pedro Sánchez anunciaba su cese como miembro de la Ejecutiva del partido y este martes también ha hablado sobre esto: "Yo soy socialista por encima de todo y leal a quien dirige mi partido en todos los órganos y en todos los ámbitos. Soy una mujer que lleva 30 años militando en el PSOE y creo que por eso tiene tantos años el partido socialista, porque hemos sido capaces de capear las situaciones difíciles".

Y en este sentido, recuerda que "siempre lo he dicho, que fue una sorpresa cuando me dijeron que iba a entrar en la Ejecutiva Federal, nunca lo pedí, no pregunté por qué, y lo mismo ahora", ya que reconoce que "es posible que me haya sorprendido el cese, pero tampoco he preguntado por qué" porque añade "tienen la legitimidad de elegir sus equipos y yo lo que voy a hacer es dedicar más tiempo, si cabe, a defender los intereses de Aragón como portavoz del grupo parlamentario", ha sentenciado.

