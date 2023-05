Mateos: "Si llegamos al ayuntamiento ocuparemos las áreas para las que estamos preparados"

En COPE Zaragoza hemos comenzado a conocer cuáles son los partidos que van a concurrir en las próximas elecciones municipales y autonómicas. La cita será el próximo 28 de mayo y este lunes hemos tenido en nuestros estudios a Zaragoza Ya, una formación de nuevo cuño que entrará en dichos comicios por primera vez en la historia política de la capital aragonesa.

Laura Hernández, en los estudios centrales de la emisora en Zaragoza, ha entrevistado a Nines Mateos que está incluída en estas listas, concretamente como número 5. Ha expuesto algunas de las propuestas de esta nueva formación y cuáles son las líneas maestras de su programa elecotral para la capital aragonesa.

Se definen como profesionales, no políticos y que no hacen ideología. Aunque el candidato a la alcaldía, Francisco Pastor, no ha sido el interlocutor, aunque Mateos lo ha excusado de esta modo: "Desde Zaragoza Ya no tiene ninguna importancia el número en el que vas en listas porque si llegáramos al ayuntamiento cada uno ocuparía el área para la que está preparado".

En su caso, Mateos es maestra en educación primaria, así que "estaría en Acción Social y Familia". Pero, ¿en qué punto se identifican más? ¿Centro, izquierda, derecha? "Si te digo la verdad en ningún momento me preguntaron mi ideología política de cara a formar parte de la formación. Solo si quería formar parte de un partido que habían fundado autónomos de la ciudad que querían mejorar la ciudad, luchando por los zaragozanos".

Recuerda, además, que "somos únicamente de Zaragoza y nos presentamos solo al Ayuntamiento de Zaragoza". Escuchar al ciudadano es lo más importante para sus componentes y hacer "lucha activa micrófono en mano" para intentar solucionar los problemas que puedan tener a base de gestión.

Síguenos en Twitter y Facebook