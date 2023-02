La madre del parricida de La Almozara: “Tenía la cara desencajada, creí que me mataba”

Este miércoles ha tenido lugar la segunda sesión del juicio contra, Héctor López Ferrer, conocido como el parricida de La Almozara. La madre del acusado ha relatado cómo presenció el asesinato de su marido y cómo ella consiguió huir cuando su hijo trató de matarla. Lo ha hecho tras relatar un infierno de convivencia durante años.

Protegida tras un biombo y entre lágrimas ha contado que los “insultos, empujones y reproches continuos” eran continuos, con palabras como “mala madre”, “mujerzuela”, “rastrera” o “lerda”. María Pilar Ferrer asegura que le tenían “mucho miedo”. “No podíamos ni mirarle, teníamos que agachar la cabeza, cuando pintamos la casa no pudimos ni entrar en su habitación”, ha señalado.

La mujer ha declarado que se sentían “prisioneros” en su propia casa. Según su relato, Héctor les culpaba de todos sus problemas y les obligaba a comprarle alcohol, “un litro de vino al día y una botella de whisky a la semana”. “Tratamos de que fuera a Alcohólicos Anónimos pero él se negó”, asegura.

No obstante, la madre admite que fueron ellos quienes decidieron volver de la playa cuando su hijo les llamó diciendo que estaba mal, que tenía temblores y que llevaba tres días sin comer ni dormir. Reconoce incluso que, cuando ya estaban de camino, volvió a comunicar con ellos para decirles que “ya no hacía falta” que vinieran. Algo que choca con la idea de que el acusado les hizo volver porque tenía un plan preconcebido para matar a sus padres, como sostiene la acusación particular.

Sin embargo, cuando llegaron a casa, su hijo ya no estaba tan mal. “Lo vi un poco nervioso pero ni temblaba ni nada, no era cierto lo que os había dicho”, considera la madre. Cansada por el viaje, se echó a dormir, hasta que le despertó un ruido fuerte.

Cuando acudió al salón, se encontró a su hijo atacando a su marido. “Estaba con el puño cerrado dándole golpes, con un brazo encima de él, en el sofá, mi marido estaba boca arriba, como inerte”, ha detallado entre sollozos. Según su relato, cuando Héctor la vio, se abalanzó sobre ella. Ni siquiera se dio cuenta de que tenía una navaja hasta que le se echó encima. “Me empezó a dar (navajazos) en el cuello, tenía la cara desencajada, creía que me mataba”, ha explicado.

La madre se echó hacia atrás y logró llegar hasta la puerta, momento en el que el acusado resbaló en un charco de sangre y ella pudo huir del domicilio, pedir ayuda a los vecinos y llamar a la Policía.

En ese momento, según las conclusiones de la investigación, el acusado volvió a apuñalar al padre. Según la inspectora de Homicidios que asistió al domicilio, de las heridas se deduce que el padre llegó a zafarse de su hijo e intentó huir por el pasillo, donde recibió más navajazos. Más de la mitad de las heridas fueron en el pecho, en zonas vitales. Según otro de los policías que ha declarado en el juicio, la capacidad de defensa del padre “fue mínima”. Los agentes lo encontraron aún con vida pero no pudieron hacer nada por él.

Uno de los agentes que acudió al domicilio ha declarado en el juicio que, cuando lo detuvieron, el acusado les dijo: “Ellos me han arruinado la vida y yo se la he arruinado a ellos”. Según su testimonio, lo hizo con una “frialdad sorprendente”. “Tenía una tranquilidad pasmosa, no tenía ni tembleques ni el habla pastosa”, ha detallado.

La madre sufrió lesiones en el cuello y en la espalda. Además, está en tratamiento psicológico. También su otra hija, quien ha asegurado que su hermano la odiaba y que sus padres la mantuvieron al margen de la situación durante años.

LOS AUDIOS DE LA GRABADORA

El acusado portaba una grabadora con la que pretendía, según declaró en la sesión de este martes, demostrar un supuesto “maltrato psicológico” por parte de sus padres hacia él. El instructor del caso ha explicado que en esos audios se escucha al acusado “chinchar continuamente” a sus padres.

Según ha explicado, se escucha a Héctor López “hostigar con reproches continuos” a sus padres mientras están deshaciendo las maletas. Estos responden “tratando de tranquilizarle y ofreciéndole ayuda”. De los momentos previos a la agresión, mientras padre e hijo veían un partido de fútbol, se desprende “que el hijo trataba de provocarle”.

Al mismo tiempo, señala que “no se escucha nada violento que hiciera pensar que los hechos iban a acabar siendo tan graves”, pero sí se refleja “mucha angustia por parte de los padres y ganas de provocar por parte del acusado”.

