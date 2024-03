Los retos de Aragón en el Día Mundial del Agua

Este viernes, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Un día que se afronta con muchos retos por delante en torno a este preciado recurso natural. El cambio climático, con subida de las temperaturas y escasez de lluvias, está provocando que haya cada vez más vigilancia en torno al agua. Se deben adecuar las políticas a esta nueva situacion y también debe crecer la conciencia social para su adecuado uso.

La sequía hizo que en 2023 la producción agraria en Aragón cayera a la mitad. Un problema más para la complicada situación del sector agricola y ganadero. "Es un auténtico desastre que se suma a los altos costes de producción que tenemos. Creemos que de cara al futuro hace falta más agua, nos tienen que dar un apoyo para el riego", nos contaban algunos agricultores de las tres provincias aragonesas.

Y es que en Aragón no sobra agua, lo ha venido diciendo el presidente Azcón ante las amenazas de travase del Ebro a Cataluña. Un proyecto que de momento, se ha quedado aparcado. Pero con Sánchez en el gobierno y sus socios independentistas, nunca se sabe... Pero en Aragón, no solo se reclama que no haya trasvase, sino que el gobierno central recupere las obras hidraulicas que ha dejado en el tintero en nuestra comunidad.

"Lo que estamos viendo es que las políticas hidráulicas se han abandonado en los últimos años y en Aragón necesitamos que el gobierno central invierta en políticas hidráulicas. Se deben seguir haciendo embalses y las infraestructuras necesarias para que nuestros agricultores no tengan los problemas de agua que tienen", reclama el presidente Azcón.

De la sequía a las lluvias torrenciales

El cambio climático hace que llueva poco pero que cuando lo hace, esas lluvias lleguen a ser tan torrenciales que provocan riadas que afectan a los municipios ribereños. Pueblos como Cabañas o Nuez de Ebro llevan arrastrando este problema durante años. Las crecidas provocan daños en sus municipios que en algunos casos, llevan sin repararse desde 2021.

El consejero de agricultura, Ángel Samper, asume la responsabilidad de las instituciones y de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Para él obras como el recrecimiento de Yesa es una de las principales soluciones ante las crecidas: "El recrecimiento de Yesa es la primera vía de solución porque nos permite embalsar y desembalsar en función de cuando vienen las grandes avenidas. Además, hace falta invertir bien poniendo soluciones coherentes y que las obras sean correctas para arreglar los problemas. Esto hará que cuando vengan futuras crecidas, en aquellas zonas en las que hayamos invertido bien ya no haga falta volver a invertir".

Las lluvias de las últimas semanas hacen que de momento, la situación de los embalses de la cuenca del Ebro ascienden al 71% de su capacidad. Es un 11% más que en 202 pero hay que tener en cuenta que veníamos de la peor temporada de sequia de los últimos 5 años. La reserva de agua embalsada actualmente, no supera el promedio de los últimos años que se sitúa en el 73%. Otros embalses como el de Búbal en el Valle de Tena supera el 85% de su capacidad y los de Mediano, el Grado o Yesa están por encima del 90%. Ello ha permitido que las campañas de riego hayan podido comenzar, en casi todo el territorio, sin restricciones.