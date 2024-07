Los padres de la niña que murió ahogada en Ateca podrían acabar acusados de asesinato

Nueva vuelta de tuerca en el caso de la niña de 14 meses que fallecía la semana pasada ahoga en Ateca en una piscina hinchable. Ocurrió el pasado miércoles 24 de julio. La menor, de un añito, fallecía ahogada en una piscina de la localidad. Fue trasladada por sus progenitores a un centro de salud, donde nada pudieron hacer por su vida. Fue ahí cuando se abrieron las primeras investigaciones.

Ahora, los padres de la bebé de 14 meses ahogada en una piscina hinchable en Ateca podrían acabar acusados de asesinato. La valoración definitiva del delito se determinará cuando la jueza haya analizado el informe definitivo de la autopsia y concluyan las investigaciones judiciales. La magistrada decretó su ingreso en prisión provisional dada la naturaleza y la gravedad de los hechos porque, tal y como hemos conocido este martes, hay indicios de criminalidad.

Esto significa que la muerte pudo no ser una imprudencia. Según los informes forenses preliminares, las lesiones detectadas en el cuerpo de la bebé apuntan a que la muerte podría haberse producido cuando el flotador en el que estaba colocada se dio la vuelta. La cabeza de la pequeña quedó sumergida durante más de una hora hasta que la sacaron del agua.

El informe forense no descarta que la asfixia de la niña pudiera haber sido intencionada, con lo que estaríamos ante un asesinato doloso y no frente a un homicidio imprudente. En el atestado policial se refleja que los padres no llamaron a ningún servicio sanitario de emergencias ni solicitaron auxilio médico. Fueron caminando al centro médico, sin usar ningún vehículo.

La jueza ha citado como testigo a un vecino de Ateca que se encontró al padre de la niña cuando salía de la casa con la bebé en brazos y que se ofreció a llevarles. La pareja tiene otros 3 hijos de 3, 10 y 13 años. Todos ellos estaban en el domicilio familiar cuando sucedieron los hechos y están a cargo de familiares.

Las primeras sospechas

En el día de autos, la bebé fue trasladada por sus familiares hasta el centro de salud de la localidad zaragozana de Ateca, donde llegó en situación de parada respiratoria tras ahogarse en una piscina.

El personal sanitario del centro trató de reanimarla e incluso un helicóptero del 112 se ha trasladado hasta el centro para asistir a la pequeña. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se personó en el lugar, donde se comunicó el fallecimiento de la niña, a pesar de las maniobras de reanimación efectuadas por el personal sanitario.

Además, hasta Ateca se trasladó el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar lo sucedido. Fue ahí cuando comenzaron las primeras pesquisas. Esas primeras investigaciones derivaron en que ya el pasado viernes, los progenitores fueran enviados a prisión preventiva como presuntos culpables de un delito de homicidio imprudente. Ahora, eso ha derivado en un presunto delito de asesinato.