La oposición en bloque pide el cese del vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco

La oposición en bloque ha solicitado esta mañana el cese del vicepresidente del Gobierno, Alejandro Nolasco, de VOX. Los cinco grupos le acusan de incitar al odio de forma reiterada, y ponen como ejemplo sus recientes declaraciones sobre el Islam o los comentarios que ha hecho en varias ocasiones relacionando inmigración y delincuencia.

Los cinco grupos han presentado una Proposición No de Ley conjunta solicitando su cese y no descartan emprender acciones judiciales si se confirmase la existencia de delitos de odio. Declaraciones que han calificado de muy graves, y el momento en el que Nolasco rompió un folleto sobre el Ramadán el pasado 13 de marzo, fue -aseguran- la gota que ha colmado el vaso.

Para la portavoz del PSOE, Mayte Pérez, Alejandro Nolasco “no está a la altura de sus responsabilidades y Azcón tiene que tomar cartas en el asunto y cesarlo”. Además, van a solicitar la comparecencia de Jorge Azcón para que explique si comparte las declaraciones de su socio de Gobierno sobre la inmigración. Según Jose Luis Soro de CHA, “si PP y VOX tienen un mínimo de decencia no vetarán la comparecencia, no puede formar parte de un Gobierno quien ha demostrado que no respeta las normas de convivencia más básicas”. Para Álvaro Sanz de IU, “estamos siendo la vergüenza del país. No es una cuestión ideológica, es de convivencia”.

Desde Teruel Existe, Joaquín Moreno, ha insistido en que “esto no va de izquierdas ni de derechas sino de convivencia y de respeto a la libertad del individuo”. Por su parte, Andoni Corrales, de Podemos, ha recordado que “Aragón no es xenófoba. Lo que no podemos es tener un Gobierno xenófobo”.

Azcón y Nolasco reponden

Ante esta petición de cese, el presidente Jorge Azcón ha asegurado que lo único que le interesa a la oposición y en concreto al PSOE, es hablar de VOX para evitar que se hable de otras cuestiones como la corrupción o la Ley de Amnistía. Azcón se ha preguntado además, a cuántos cargos del PSOE se cesó en la anterior legislatura debido alas discrepancias entre los socios del Gobierno.

Por su parte, el aludido, Alejandro Nolasco, se ha mostrado encantado con la petición de cese que ha hecho la oposición. No cree que haya incurrido en ningún delito de odio y asegura que está siendo víctima de una campaña de acoso y derribo, que solo busca generar crispación. Tras la petición de cese, Nolasco amenaza con difundir trapos sucios de la portavoz del PSOE, Mayte Pérez.

