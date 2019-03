Los afectados por iDental piden que no se les deje desamparados

Mil afectados en Aragón por el fraude de las clinicas iDental continúan sin obtener una solución. Estas clínicas cerraron dejando a sus pacientes con tratamientos inacabados o prótesis de tan mala calidad que han derivado en ingresos hospitalarios por infección.

Los afectados por iDental se han manifestado en Zaragoza, además de en una veintena de ciudades españolas más, reclamando que se les atienda desde el sistema público de salud. El Gobierno de Aragón asegura que esa atención se está prestando, pero los afectados afirman que el Salud tan solo les da informes para adjuntarlos a sus denuncias.

Así nos lo contaba en COPE, Javier Álvarez miembro de la Plataforma de Afectados por iDental: "Empezaron a llamar a los afectados pero para que te llamen, hay que tener una renta tan baja que tienes que ser casi indigente. No sabemos nada más. Cuatro o cinco afectados entregaron la documentacion y ni nos han vuelto a llamar, ni los han atendido, ni nada de nada. No sabemos nada de la DGA desde el mes de octubre del año pasado".

En España se calcula que hay más de 400.000 afectados, la mayoría con pocos recursos económicos. Por ello, piden que no se les deje desamparados y que su situación se declare como emergencia sanitaria: "La mayoría de estas personas tienen muy pocos recursos económicos y no pueden ir a una clínica particular. Queremos que el gobierno nos ayude a tener una salud bucal decente. La calidad de las prótesis de iDental es tan mala que tenemos problemas masticatorios, digestivos y en consecuencia, depresivos".

Desde esta Plataforma reclaman también que la Dirección General de Consumo actúe contra las entidades financieras que pretenden seguir cobrando sus préstamos a los afectados por iDental. Aseguran que reciben por parte de los bancos, cartas “amenazadoras e intimidatorias”.

