Las nuevas zonas VMP: ¿Qué son? ¿Para qué sirven?

¿Has visto ya por Zaragoza los nuevos espacios de aparcamiento para bicis y patinetes? Se están instalando en la calzada de algunos barrios. Se comenzó por el centro, en la zona de la Plaza de Los Sitios, y ahora se está siguiendo por el resto de barrios del interior del tercer cinturón de la ciudad.

El aparcamiento para coches pierde espacio en la ciudad en favor de motos, y sobre todo, de bicis y vehículos de movilidad personal, es decir, lo cada vez más usados patinetes. La pandemia ha hecho que cada vez se usen más los patinetes y las bicicletas para evitar las aglomeraciones en el transporte público. Ello llevo al Ayuntamiento de Zaragoza a mejorar la ciudad en dos aspectos: las conexiones cicloturistas y el aparcamiento de estos vehículos.

"La idea inicial era empezar por el interior del Tercer Cinturón y la parte del Actur que no forma parte de él. Es lo que estamos desarrollando actualmente", nos cuenta Jose Antonio Chanca, jefe del servicio de movidlidad del Ayuntamiento.

Así, se están instalando aparcamientos para bicis y patinetes en zonas hasta ahora dedicadas exclusivamente para el aparcamiento de coches. Se han instalado ya 325 zonas de aparcamiento para vehículos de movilidad personal. Se comenzó por la Plaza de los Sitios y otras ubicaciones del centro de Zaragoza. Se sigue ahora por barrios como Torrero o el Actur. "Ya se ha ejecutado bastante, unas 325 zonas que permiten aparcar 3.250 bicis y patinetes además de las que ya existían que son bastante numerosas", afirma Chanca.

Una de las primeras zonas de aparcamiento de bici y VMP que se instaló en Zaragoza / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Son áreas que se ubican en las zonas de aparcamiento para coches, señalizadas con unas líneas más gruesas de color blanco pintadas en el suelo y con las siglas: VMP. Cada zona posee además 5 espacios de anclaje para un total de 10 patinetes o bicicletas.

La mayoría de estos espacios se ubican cercanos a pasos de peatones para mejorar también su visibilidad: "Se utilizó el criterio de instalar estos aparcabicis en zonas próximas a los pasos de peatones para mejorar su visibilidad. Así, no solo sacábamos bicis y patinetes de las aceras sino que también mejorábamos la seguridad vial en los pasos de peatones".

¿NOS PUEDEN MULTAR SI DEJAMOS NUESTRO COCHE EN ESTAS ZONAS?

Estos espacios de aparcamiento no poseen señalización vertical. Una vez colocados los anclajes para bicis y patinetes, los coches no pueden aparcar. Eso sí, en algunas zonas de la ciudad todavía no están instalados los anclajes, pero sí la señalización horizontal. ¿Qué ocurre entonces si aparcamos allí? ¿Nos pueden sancionar?

"La señalización horizontal es suficiente. Es la normativa y lo hemos señalizado según los criterios de la Policia Local así que sí pueden sancionar. En las zonas de bicicletas ya habilitadas con anclajes es imposible que un coche aparque, pero en las que aún no tienen los anclajes o en zonas de motos, si un coche aparca sí se puede multar", nos cuenta en COPE Jose Antonio Chanca.

Nueva zona de aparcamiento de bicis y MVP instalada en la calle Pablo Picasso / ANNA ABAD

Una vez termine esta operación se seguirán extediendo los aparcamientos para bicis y patinetes por otras zonas de la ciudad: "Hay que seguir trabajando porque todavía están fuera de de esta iniciativa barrios como Santa Isabel, La Jota, Valdespartera o los barrios rurales".

La idea es sacar todos los vehículos de las aceras de Zaragoza. Así los estacionamientos para bicis han pasado de 1.121 en 2020 con capacidad para 11.000 vehiculos de movilidad personal a los casi 1.500 actuales con capacidad para más de 14.000 bicis y patinetes. En cuanto a las motos hay un total de 192 nuevas zonas con capacidad para mil motos. Zaragoza tiene un total de 7.000 plazas de aparcamiento para bicicletas.

