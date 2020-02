'Las niñas', película dirigida por la zaragozana Pilar Palomero, se verá por primera vez en la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, el próximo domingo. Un retrato de la educación que recibieron las chicas en los años 90 a través de la mirada de Celia, una niña de 11 años.

La película fue rodada en Zaragoza y en las aulas del Instituto Miguel Servet el pasado verano. Se trata del primer largometraje de la zaragozana Pilar Palomero protagonizado por Andrea Fandos, Celia en la película; y Natalia Molina, la madre de Celia. La vida de la protagonista, a las puertas de la adolescencia, empieza a cambiar cuando llega a su colegio Brisa, una joven de 12 años procedente de Barcelona.

Tras su paso por Berlín se proyectará en el Festival de Málaga

No es una película autobiográfica, aunque transcurre en el año 1992, cuando Palomero tenía 12 años, en plena adolescencia. “Es una película sobre el crecimiento de una niña que está inspirada en otras vivencias. No me imaginaba que pudiese ocurrir en otra ciudad que no fuese Zaragoza”, ha indicado Palomero.

En Berlín competirá por el Gran Premio del Jurado en la Sección Generation K Plus. Tras su paso por la Berlinale llegará al Festival de Málaga. Y habrá que esperar hasta el 4 de septiembre para verla en la gran pantalla. Pilar Palomero confía en que muchas se sientan identificadas con la historia, “que provoque emociones”. “Estoy muy contenta y cruzando los dedos para que guste a la gente. Lo que venga o no venga después eso no depende de mi”.

La película es una producción de Inicia Films, que cuenta con la participación de RTVE. Su presupuesto ha sido de 1.200.000 euros.

Síguenos también en @CopeZaragoza