Las mil y unas 'excusas' para no formar parte de una mesa electoral

Las Juntas electorales de zona tramitan ya miles de peticiones de ciudadanos que han sido designados para las mesas electorales del 23J. Las “excusas”, así se llaman legalmente, tienen que presentarse debidamente documentadas y la administración tiene un plazo de 5 días para contestar.

La novedad en estos comicios, ya que coinciden con las vacaciones estivales, es que se contempla la posibilidad de quedar eximido si se ha contratado un paquete vacacional antes de la convocatoria electoral, que fue el 30 de mayo.

En Zaragoza, cientos de personas han presentado sus alegaciones en una ventanilla habilitada al efecto en el Edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia. Sus razones son variadas. Entre quienes hacen fila para presentar su excusa hay una presencia notable de quienes han cumplido ya los 65 años.

Es el caso de Milagros, de 67 y jubilada. Mientras hacía fila ha visto cómo “a una señora con una baja medica le han pedido que traiga una fotocopia de no se qué, todo son contratiempos”. Para ella, sería mucho más sencillo si los miembros de las mesas fueran voluntarios. “Hay mucha gente en el paro que le hubiera venido el dinero de maravilla, lo hacen tan mal que es imposible que esto vaya hacia adelante”, señala.

Milagros asegura que hay “unas colas tremendas” y que “falta gente para atender”. Pero junto a ella Rosa, también jubilada, parece mucho más resignada. “Vienes, te dicen dónde tienes que ir y muy bien todo”, asegura. Ella, natural de Barcelona, se quedó algo sorprendida cuando le llegó la carta. “Es el primer año que estoy en Zaragoza pero me enteré de que al ser mayor de 65 no hacía falta ser mesa”, apunta.

Más complicado es el caso de Eva, separada y madre de dos niños, de 9 y 4 años, el pequeño de ellos con discapacidad. Tiene la custodia compartida con su marido y el fin de semana de las elecciones le toca a ella. “Me están pidiendo que aporte el libro de familia como que son mis hijos, el convenio regulador, el calendario como que el otro progenitor no puede hacerse cargo”, explica apurada.

La burocracia para presentar la excusa le supone un quebranto. “Tengo que ir, hacer otra fotocopia de otra cosa, con lo que eso implica porque trabajo en la otra punta de Zaragoza, con lo cual tendré que ir ahora a buscar más papeles y volver”, lamenta. Por ello, cree que sería más sencillo y más rápido si el proceso se pudiera hacer “de manera electrónica”. Por otra parte, no entiende que tenga que presentar documentación que, en teoría, ya la administración ya tiene “como los temas de dependencia y discapacidad o el libro de familia, es evidente que mis hijos son mis hijos”, señala.

COMPETICIONES DEPORTIVAS Y BAJAS

Las excusas para evitar ser mesa electoral son tan diversas que sorprenden. Junto a la ventanilla encontramos a Jaime, quien va a alegar que, en esas fechas, juega “un campeonato de Europa de hockey sobre hierba con la +55 la Española”. “Yo creo que es una excusa más que razonable porque es un campeonato que estaba puesto desde hace mucho tiempo”, señala.

A él le ha tocado ser suplente. En caso de que le denieguen la excusa, espera que finalmente no tenga que quedarse y poder así volver a Valencia a jugar una vez que se constituya la Mesa con los titulares. En su caso, es la segunda vez que le toca ser mesa. “A alguien le tiene que tocar”, dice resignado.

También ha vivido ya esa experiencia Rosa, que recuerda que fue “un día muy largo”. Ahora, con más de 65 años, asegura que no se siente capaz. “Sufro de asma y no tengo fuerza”, explica.

También Teresa podrá excusarse por edad. Admite que en otro momento, le hubiera “hecho ilusión”. “En las anteriores no me hubiese importado ir, pero es que esta me viene muy mal: estoy de vacaciones, mi hijo viene y son muchas cosas”, explica. A pesar de ello, reconoce que le causa “un poco de pena”.

Después de ser atendida en la ventanilla, otra Teresa nos cuenta su caso. “Estoy con la baja, tengo mareos, no creo que pueda estar 12 horas con todo el calor”, explica. Pero, de momento, tendrá que volver otro día para presentar su excusa. “Tengo que presentar la última baja y me la tienen que renovar, si es así, igual no me toca”, confía. Y es que, a sus 64 años, admite que no tiene ganas. “Que cojan a los jóvenes”, apunta.

Entre esas jóvenes está Mireia, a quien el 23 de julio le pilla de vacaciones. A pesar de que en estos comicios se contempla la opción de que esto sea un eximente, no parece que vaya a ser su caso, ya que no se trata de un paquete vacacional ni tiene reserva en ningún sitio. “Voy a mi apartamento, no tengo ningún viaje, pero me pilla en vacaciones, estoy a 250 km, me tendré que gastar los 70 euros en pagarme el AVE de ida y vuelta”, se lamenta. Sabe que lo tiene difícil: “Sé que no me lo darán, pero por probar... el 'no' ya lo tengo”, concluye.

