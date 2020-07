Las matriculas de la Universidad de Zaragoza bajan hasta un 9%

Las tasas de la Universidad de Zaragoza se van a reducir el curso 2020-2021 entre un 4,07 y cerca de un 9 por ciento en la primera matrícula de las titulaciones de grado, variación que dependerá de la menor o mayor experimentalidad de las materias, siendo las más beneficiadas estas últimas.

Así lo han acordado el Gobierno de Aragón y la institución académica, haciendo que las tasas de las primeras matrículas se acerquen a los precios del curso 2011-2012, tal y como propuso el Ministerio de Universidades en la última Conferencia General de Política Universitaria. Además, ambas instituciones han decidido aplicar una reducción en las segundas matrículas, con una horquilla de reducción de entre un 3,72 y el 6,54 por ciento en función de la experimentalidad.

El coste de esta bajada de precios es de 1,1 millones de euros y va a beneficiar a los 26.459 estudiantes de grado de la UZ. Otra medida que han acordado, de carácter extraordinario y fruto la situación excepcional vivida por la pandemia del coronavirus, es que no se incrementará el coste de la matrícula de las asignaturas suspendidas y se les aplicará el importe del curso 2019-2020. De esta forma, un alumno que no ha aprobado una asignatura en la que se había matriculado por primera vez se entenderá que no corre convocatoria y no deberá pagar esos créditos como segunda matrícula, sino como primera. El coste de esta medida se estima en unos 3,1 millones de euros.

La bajada de tasas y la prórroga extraordinaria de matrículas va a suponer que cada estudiante de grado de la Universidad de Zaragoza se ahorrará una media 173,17 euros. Respecto a las tasas, el coste medio de cada crédito de grado es de 18,80 euros y tras la aminoración de precios se reducirá hasta los 18,03. En el caso de los grados de mayor precio por su alta experimentalidad, como son Bellas Artes, Biotecnología, Fisioterapia, Enfermería, Arquitectura o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se pasará de pagar 23,39 euros el crédito a 21,30 en primera matrícula, y de 37,45 euros a 35, en segunda. Por otra parte, el próximo curso no se van a incrementar los precios para los máster, doctorados y otras titulaciones.

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza también han acordado la exención total del pago de precios públicos para aquellos perceptores del ingreso mínimo vital entre los meses de junio y diciembre que no hayan podido beneficiarse de las becas del Gobierno central por superar los umbrales de renta y patrimonio. También se reforzará el sistema de becas, añadiendo un programa específico para ayudar a quienes se han visto más afectados por la crisis generada por la pandemia y evitar así que haya una generación que no pueda empezar sus estudios por culpa de esta situación extraordinaria.

