Larry Shy, el influencer americano que define al Real Zaragoza como "the best team in Spain"

Suma ya 141.000 seguidores en Instagram y se define como un americano "who loves Spain". Se trata de Larry Shy. Vive en Michigan, Estados Unidos, pero comenzó a visitar España hace 20 años. Sus primeros destinos fueron Madrid y Andalucía. Por entonces no había redes sociales en las que poder hablar sobre sus vacaciones en España, pero tanto le gustó nuestro país que poco a poco sus viajes se hicieron más recurrentes.

Así, comenzó a recorrer España en su totalidad: de norte a sur. Y entre sus viajes, Larry encontró destinos que le llegaron al corazón. Hace unos años, con Instagram y Twitter, en pleno apogeo, Larry decidió comenzar a contar en redes sociales todo lo bueno que encontraba en sus viajes a España: desde nuestros monumentos a nuestra gastronomía, sin olvidar tampoco el fútbol, uno de sus deportes favoritos.

Larry apoyando a España, Iniesta y al Real Zaragoza

El amor de Larry por España no se puede negar. No hay más que ver sus tatuajes entre los que encontramos a Don Quijote, una bandera de España, las palabras `tapas´ o `jamón´ y hasta el logo de El Corte Inglés. Algunos de sus vídeos más famosos se han grabado en ciudades como Granada donde reconoció el papel de los Reyes Católicos, allí enterrados, por "financiar el viaje con el que Colón encontró mi país".

LARRY Y SU AMOR POR ZARAGOZA

Entre las ciudades favoritas de Larry no podía faltar Zaragoza. Una de sus publicaciones con más likes es un montaje en el que podemos verle flotando sobre la Basílica del Pilar con una bandera de España.

En cuanto al futbol, deporte al que Larry es muy aficionado, podemos encontrar en su perfil publicaciones en las que define al Real Zaragoza como el mejor equipo de España o como él dice, "the best team in Spain". Lo hace acompañado de aficionados zaragocistas que muestran la bufanda del equipo aragonés desde la Universidad de Michigan.

Pero Larry no entiende de rivalidades ni enfrentamientos dentro de España. Afirma que somos "el mejor país del mundo" y por eso, reparte su afición futbolística entre varios equipos, entre ellos, también la Sociedad Deportiva Huesca. No ha dudado en vestirse con la elástica oscense y realizar publicaciones en las que podemos leer "Viva Huesca".

Larry no solo habla de España durante sus viajes a nuestro país, también lo hace mientras se encuentra en Michigan. Desde allí son varios los vídeos que ha publicado en el último año solidarizándose con un sector muy importante en la economía aragonesa como es el agrario y ganadero.

Este influencer aprovecha su visibilidad a nivel mundial para enviar apoyo a los agricultores y ganaderos españoles, pidiendo una política de precios más justa para ellos. También ha realizado publicaciones agradeciendo la ayuda prestada a las víctimas de la DANA o divulgando campañas solidarias a favor de las víctimas realizadas por entidades como Cáritas.