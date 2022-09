Lady Brennan, la turolense que tomaba el té con Isabel II

Una turolense Pilar Sánchez, o Lady Brennan como la conocen en Inglaterra, nos ha contado en COPE cómo era la Reina Isabel II. Una mujer normal, afirma, a la que Pilar Sánchez conoció de cerca tomando con ella el té en eventos anuales. Esta turolense está casada con Lord Brenan, miembro de la Cámara de los Lores desde el año 2000. Por ello era invitada cada año a tomar el té con la Reina.

"Ha fallecido una gran reina y sobre todo, una gran mujer"

"Todos los años yo asisto al Royal Winsord Horse, un evento que fue ideado por el Duque de Edimburgo, y donde la Reina nos invita a los asistentes a tomar el té. Es un ambiente muy íntimo donde pude conocer bien a la Reina. Es una mujer increible, tiene un gran sentido de humor. Ha fallecido una gran reina y sobre todo, una gran mujer", afirma Lady Brennan

Pilar nos cuenta cómo era Isabel II en las distancias cortas: "Su naturalidad es lo que más admiro. Y también su inteligencia. Una vez hablé con ella sobre uno de mis invitados que vivía en un palacio de Portugal. Ella, sin que nadie le hubiese avisado y sin estar preparada, empezó a dar todos los detalles sobre este palacio. Me pareció increible. Me admiró. No me extraña que haya tenido tanto éxito en su vida".

La Reina Isabel II fallecía este jueves tras 70 años de reinado dejando ahora paso a su hijo Carlos III de Inglaterra. Así ve Pilar este cambio en el trono de Reino Unido: "Va a ser muy difícil para Carlos. Son personas muy diferentes y suceder a una gran reina no va a ser fácil. Hace años coincidí con Carlos, cuando aún vivía Lady Di. Yo llevaba un vestido con bolitas negras y me dijo: 'Mi mujer también tiene un vestido como el suyo´. Fue también muy simpático", afirma Lady Brennan en COPE.

