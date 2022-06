Kase.O anuncia su retirada indefinida de los escenarios

El rapero zaragozano Javier Ibarra, más conocido por su nombre artístico Kase.O, ha anunciado en la tarde de este lunes su retirada indefinida de los escenarios cuando finalice su presente gira. El rapero aragonés lo ha comunicado a través de Twitter, en dos mensajes dirigidos a sus aficionados.

"He decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios", ha escrito Kase.O. El líder de Violadores del Verso ha asegurado que "lo necesita". "Aunque es súper bonita la energía que me dáis, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual", ha señalado Ibarra, que no ha dado más explicaciones sobre el tema.

Kase.O está inmerso en la gira del décimo aniversario de Jazz Magnetism, su primer disco en solitario, que supuso una revolución en la escena del rap nacional. Aunque el fin de gira está anunciado en noviembre, con un concierto en Barcelona y otro en Madrid, el rapero ha asegurado su actividad sobre los escenarios hasta marzo de 2023. "Un abrazo enorme y gracias a tod@s los que ya habéis traído vuestro amor y disfrutado con nosotros esta gira. PAZ", ha culminado Ibarra.

Síguenos en Twitter y Facebook