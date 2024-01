La Justicia ordena reabrir la escuela de Caneto

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido un auto en el que ordena reabrir el colegio de Caneto (Huesca). Llevaba cerrado desde noviembre tras la decisión del Gobierno de Aragón de decretar su clausura por motivos de seguridad (al tratarse de terrenos inunda bles y sin la catalogación adecuada) y por no contar con la licencia de apertura.

Ahora, el TSJA admite la medida cautelar que solicitaron los padres y sostiene que la decisión se toma “por el interés de los menores”. El tribunal acuerda en su auto que se sigan “manteniendo las condiciones de prestación del servicio educativo anteriores al 7 de noviembre de 2023, en interés de los menores y de los usuarios de las escuelas”

El Tribunal también establecen una contracautela, que califican de “imprescindible”, para que la Administración demandada, indique en el término de 15 días, “cuáles son los defectos de las instalaciones que afectan a la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, o salubridad, así como cuáles son los requisitos de protección laboral establecidos en la legislación vigente que no se cumplen, en las instalaciones, a los efectos de que puedan ser subsanados por la corporación solicitante de la autorización”.

En su resolución, los magistrados apuntan que “estamos en presencia de una escuela ubicada en un núcleo del pirineo, que ha venido prestando el servicio educativo durante cinco cursos”. Y señala que “la Administración no puede ir en contra de sus propios actos, pues no puede sostener como lo hace que la escuela no existe para el Departamento cuando lleva cinco años, proporcionando al menos dos profesores, uno de infantil y otro de primaria, cada curso, como ha quedado acreditado en el documento que se aporta”.

Asimismo, el auto señala que el Ayuntamiento de La Fueva y los padres tienen derecho a “conocer concretamente qué defectos tienen las instalaciones o que requisitos no se cumplen”. Y que “no es adecuado que la Administración acuerde el cese en la prestación del servicio educativo, sin resolver el expediente de autorización del centro docente, presuponiendo que no cumple e impidiendo como decimos su subsanación”.

LA DGA RESPONDE

La DGA ha informado de que se trata de una medida cautelar y se va a acatar con la mayor urgencia posible. Por eso, se va a notificar a familias, docentes y Ayuntamiento que a partir del martes (el lunes es festivo local) se vuelve a prestar el servicio educativo en Caneto.



Asimismo, y según la contracautela acordada igualmente por la Sala Contencioso-administrativo, se va a notificar por parte de la Administración los defectos de las instalaciones que afectan a la seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, utilización o salubridad, y los requisitos de protección laboral establecidos en legislación vigente que no se cumplen en las instalaciones, a los efectos de que puedan ser subsanados por la Corporación solicitante de la autorización.



Teniendo en cuenta que el propio TSJA determina que, si no se subsanasen los defectos puestos de manifiesto con riesgo para la seguridad, podría levantarse la medida cautelar acordada.

