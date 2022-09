La Jota aragonesa será la protagonista del pregón de las Fiestas del Pilar 2022

Finalmente, Ander Herrera no será el pregonero de las Fiestas del Pilar 2022 . Los elegidos serán dos parejas de joteros, dos adultos y dos niños, en representación de todo el sector de la jota aragonesa. De esta forma, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere sumarse a las muestras de apoyo a la candidatura de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Las principales entidades y asociaciones relacionadas con el mundo de la jota aragonesa deberán ponerse de acuerdo para elegir a las cuatro personas que leerán el pregón, así como el texto y la puesta en escena del acto. A la pregunta de si habían pensado hacer algo especial en la lectura del pregón, el director de la Escuela Municipal de Música y Danza, Fernando Gabarrús, no ha descartado que pueda ser un pregón cantado. La vicealcaldesa y consejera de Cultura, Sara Fernández, se ha mostrado muy ilusionada con la candidatura de quienes van a leer el pregón: "Esos cuatro nombres no se han decidido todavía, pero estoy convencida de que serán representativos de todo el sector jotero y de todo ese sentimiento que para los aragoneses supone la jota y nuestro folclore".

Ander Herrera fue elegido como pregonero para las fiestas del pasado año, pero como no pudieron celebrarse por culpa de la pandemia, su nombre se mantuvo como posible candidato para leer el pregón en la edición de este año. Sara Fernández ha lamentado que Ander no haya podido ser este año el elegido y ha explicado que ayer la llamó para comunicar que no podría asistir al pregón por sus compromisos profesionales que le impiden venir a Zaragoza.

Los nombres de los elegidos para leer el pregón saldrán de la reunión que tengan la Academia de las Artes y del Folclore de Aragón, la Mesa Sectorial de la Jota, la Escuela Municipal de Música y Danza y también la Federación de Folclore de Aragón de Música y Artistas, entre otras asociaciones y entidades de la jota aragonesa.