Jose Antonio Mayoral es investido como rector de la Universidad de Zaragoza

El Gobierno de Aragón quiere financiar, en un plazo de máximo de 5 años, el gasto ordinario de la Universidad de Zaragoza al igual que hace con los colegios o institutos. Es uno de los aspectos que se está negociando en el nuevo contrato programa entre el ejecutivo autonómico y la Universidad de Zaragoza.

Lo ha avanzando el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la investidura de Jose Antonio Mayoral como rector de la Universidad. Mayoral repite en el cargo y lo hace con un objetivo claro y es que la crisis económica no deje a ningún alumno fuera de la Universidad. Necesitan más financiación porque afirma, han agotado todas las becas disponibles.

Durante su próximo mandato, Mayoral pondrá en marcha nuevos estudios en la Universidad por ejemplo, elmáster de economía circular, los estudios de podología y ciberseguridad en Walqa o el refuerzo de las enseñanzas de digitalización e inteligencia artificial.

El acto de investidura de Mayoral, como nuevo rector de la insrtitución académica se ha celebrado este mediodía en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, así como la toma de posesión de los miembros del nuevo Consejo de Dirección.

MIEMBROS DEL NUEVO CONSEJO DE DIRECCION DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Rector: José Antonio Mayoral

Secretario General: Juan García Blasco

Gerente: Alberto Gil Costa

Vicerrector de Profesorado: Ismael Jiménez Compaired

Vicerrector de Política Académica: José Ángel Castellanos Gómez

Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura: Ángel Pueyo Campos

Vicerrectora de Política Científica: Rosa Mª Bolea Bailo

Vicerrectora de Estudiantes y Empleo: Ángela Alcalá Arellano

Vicerrectora de Economía: Margarita Labrador Barrafón

Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica: Gloria Cuenca Bescós

Vicerrector de Internacionalización y Cooperación: Francisco Beltrán Lloris

Vicerrectora de Cultura y Proyección Social: Yolanda Polo Redondo

Vicerrectora de Educación Digital y Formación Permanente: Ana Isabel Allueva Pinilla

Vicerrectora para el Campus de Huesca: Marta Liesa Orús

Vicerrector para el Campus de Teruel: José Martín-Albo Lucas

Asesor del Rector para Ciencias de la Salud: Francisco Javier Castillo García

Jefa de Gabinete del Rector: Manuela Fleta Legua

DISCURSO DEL NUEVO RECTOR, JOSE ANTONIO MAYORAL

"Es esta una toma de posesión cargada de recuerdos y emociones, pero también de incertidumbres y, sobre todo de ilusión. Tras haber vivido el curso académicamente más difícil que recordamos todos, incluso los que entramos en la universidad en los convulsos tiempos de la transición. Hay que constatar que la universidad española en general, y la de Zaragoza en particular, ha respondido con acierto ante este reto, que, sin olvidar que nuestra esencia es la de una universidad presencial y generalista, abre nuevas ventanas de oportunidad que debemos explotar, tal y como pone de manifiesto la existencia de un vicerrectorado que se ocupe de estos temas.

Sin duda la superación de la crisis académica provocada por la epidemia no hubiera sido posible sin la buena disposición y excelente trabajo de todas las personas que integran la familia de la universidad de Zaragoza, a los que traslado una vez más mi respeto y agradecimiento en nombre de la institución.

La pandemia también obligó a posponer las elecciones al rectorado de la universidad que, finalmente se pudieron celebrar con votación electrónica, con el impagable apoyo del personal de Gerencia, Secretaría General, SICUZ y Administración Electrónica. Por primera vez desde que las elecciones se llevan a cabo por sufragio universal ponderado, la primera vez desde que la Universidad de Zaragoza elige Rector, concurrieron a las mismas cuatro candidaturas, encabezadas por dos catedráticas y dos catedráticos. Es obligatorio resaltar el tono de la campaña que, obviando las esperables críticas a la gestión de los últimos años, fue eminentemente propositivo, contrastando puntos de vista y poniendo sobre la mesa acciones que, en su conjunto, configuran una muy buena propuesta para la mejora de la institución. Es obligatorio agradecer a las profesoras Elduque y Marcuello y al profesor Santamaría su vocación de servicio y el tono de sus campañas, y a toda la comunidad universitaria su participación en este proceso en un formato que han replicado otras muchas universidades y que va a ser de gran ayuda en las próximas elecciones al claustro.

No puedo evitar recordar a todos los universitarios y universitarias que directa o indirectamente han sufrido este virus, en algún caso con dolorosas perdidas, reciban desde aquí las condolencias y el apoyo de la universidad.

Es evidente que la situación económica y política actuales hacen prever un futuro poco cierto que, ineludiblemente, es necesario afrontar. De una parte, se ve como segura la llegada de una nueva ley de universidades, la LOSU, que incorporará novedades en lo relativo a PDI y seguramente afrontará por primera vez las plantillas de PAS. Nuestra norma máxima, los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, habrá de ajustarse a esta nueva Ley; un cambio que, si era necesario hace unos meses, en este momento se hace imprescindible.

Estos cambios legislativos concurren con la necesidad de un nuevo acuerdo de financiación con nuestro Gobierno, ya que el anterior está prorrogado solo para este año. Es de justicia agradecer al anterior Gobierno de Aragón, encabezado también por el presidente Lambán, el convenio actual que, unido al rigor en la gestión, ha permitido mejorar de modo notable la penosa situación de partida que asumimos en 2016. Sin embargo, uno de los objetivos del convenio era la mejora relativa de la posición de la Universidad de Zaragoza en el contexto nacional, algo que desgraciadamente no hemos conseguido y que es necesario replantear. La pregunta es si se tiene clara la necesidad de la formación superior y la investigación en el mundo actual y si se confía en el liderazgo y el efecto tractor de la universidad.

Gobernanza, entendida en el sentido amplio de los cambios normativos, y financiación, constituyen el binomio indisoluble de la universidad pública, ambas son necesarias para conformar instituciones de calidad que sean sostenibles.

Sin duda nos seguiremos encontrando en el objetivo de lograr una universidad inclusiva en la que nadie se quede atrás por su orientación vital, por tener necesidades especiales o por causas económicas, el camino de mejora de tasas y becas, que hemos emprendido estos últimos años, se antoja imparable. Señor Presidente, señora Consejera, estoy hablando de un empeño compartido, igual que lo fue esta Facultad de Filosofía y Letras cuyas obras siguen avanzando a buen ritmo, y que será ejemplo de edificación sostenible, un modelo a seguir en la mejora de nuestros edificios. El plan de necesidades está trazado y lo queremos afrontar con el mejor ritmo que permita la situación económica, sin olvidarnos de ningún campus ni localidad.

Debemos revisar nuestra oferta académica, incluida la formación permanente, reduciendo las cortapisas y aprovechando las posibilidades que nos ha abierto la formación con presencialidad reducida; invitamos a los distintos centros y al gobierno a esta reflexión conjunta. Sin duda la estructura de la formación universitaria está en proceso de revisión y la Comisión Europea ha invitado a explorar nuevos caminos a algunas alianzas de universidades europeas, un grupo selecto al que hemos logrado apuntarnos a través de nuestra propuesta UNITA, Universitas Montium, con otras 5 universidades de Portugal, Francia, Italia y Rumanía. Alguna buena noticia nos debía el 2020, noticia que pone en primera línea nuestra proyección internacional.

Presidente y consejera, hace unas semanas compartimos la presentación por parte del presidente Sánchez del plan de recuperación y resiliencia, los fondos React y Next Generation. La Universidad ha mantenido desde el principio una posición proactiva de cara a los mismos, presentando tanto propuestas propias, como alineándose con las manifestaciones de interés de distintos sectores empresariales. Somos conscientes de nuestra capacidad colaborativa, pero también de nuestra capacidad tractora en aspectos de investigación y desarrollo, de digitalización y de desarrollo sostenible, en el amplio contexto que ambos retos representan. Presidente, estamos dispuestos a poner todo nuestro esfuerzo y talento para apoyar este cambio imprescindible de modelo, te pido que tengáis en cuenta nuestras propuestas, pero también que nos exijáis cumplir con los compromisos que conlleva ser la universidad pública de Aragón.

Como pueden ver, estamos ante un nuevo periodo lleno de retos ilusionantes en el que todos y todas somos necesarios. En esta mañana de celebración, aun en medio de la crisis sanitaria, es preciso apelar a la ilusión y a la fe en nosotros mismos, como universidad y como sociedad. En estos meses todos hemos consumido series televisivas, quizás entre quienes nos acompañan hoy en la sala o a distancia alguien haya visto Los Soprano, pues bien, esa serie termina con la canción preferida de Tony Soprano, el conocido “Don't stop beleivin” de Journey, te pido presidente que tú tampoco no dejes de creer en la Universidad de Zaragoza como elemento esencial para el cambio de modelo económico, como elemento tractor, no en vano está constatado que las universidades retornan a la sociedad lo que reciben multiplicado, el último informe disponible cifra en un 21% la contribución de la universidad al crecimiento de Aragón. A todos los universitarios y todas las universitarias os pido que no dejéis de creer que vuestro trabajo, vuestro estudio y vuestro esfuerzo son esenciales para construir un futuro mejor, más justo y más sostenible.

No es razonable alargar más este discurso, pero es obligatorio un capítulo de agradecimientos. Al equipo que me acompañó estos años, gracias por todo vuestro trabajo y, sobre todo, por vuestra amistad, gracias por este difícil 2020 que hemos sobrellevado con esfuerzo y dedicación por encima de lo esperable, gracias por todos vuestros aciertos y perdón por mis errores. Gracias a este nuevo equipo, gracias por decidir trabajar por vuestra universidad en este proyecto, que ya pertenece al resto de las personas que integran esta institución más que centenaria, gracias sobre todo por confiar en mí. Gracias a la comunidad universitaria que me eligió para este nuevo periodo que asumo con ilusión renovada y con la responsabilidad que ello implica. Gracias sobre todo a las familias, que desgraciadamente no pueden estar aquí de modo presencial, en mi caso Carmen y Ana, por saber renunciar a ese tiempo que se resta.

Quiero acabar con el recuerdo a dos personas que ya no están con nosotros y que han sido esenciales en mi desarrollo vital y profesional, a mi padre Eusebio y a mi amigo el rector Manolo. Me conformaría con tener una pequeña parte de vuestra bonhomía de vuestra capacidad de trabajo y de vuestra visión".

