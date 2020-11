Instagram y ventas por videollamada: así salen de la crisis los comercios zaragozanos

El 30% de los comercios están abocados al cierre definitivo y los que siguen abiertos han notado un descenso en sus ventas del 15%. Es la estimación que realizan desde el sector. Por eso, las tiendas reconvierten su actividad y se lanzan al comercio online para poder sobrevivir. Tiendas de ropa, de manualidades e incluso, artesanos ven en Internet su mejor aliado para hacer frente a la pandemia.

LAS CONSERVAS SE LANZAN AL MUNDO DIGITAL

Los comerciantes han encontrado en Internet a su mejor aliado. A veces, cuesta dar el paso, pero el esfuerzo merece la pena. Es lo que le sucedió a Eva de Latastienda, un pequeño negocio de conservas. "La adaptación vino de la única manera posible y es a través de Internet. No me gusta nada el tema digital, pero me esforcé y gracias a la web se ha salvado la tienda", afirma Eva en COPE.

Las conservas de Eva tienen un toque muy original, con diseños visuales y divertidos que llegan no solo de España, sino también de Portugal y Francia. Por eso, en redes sociales Eva ha encontrado una gran vía para dar a conocer su negocio: "El trabajo en redes sociales me lleva el 60% de la jornada y el otro 40%, la página web. Es una forma increible de llegar a la gente, quien no lo aprovecha, se equivoca".

Latastienda, pequeño comercio de conservas en Zaragoza

EL MACRAMÉ ESTÁ DE MODA EN INSTAGRAM

También las redes sociales son el mejor escaparate para Adriana. Ella es la propietaria de El Rinconcico de Adri, una ovillería en la que vende materiales para tejer, hacer macrame y elaborar manualidades. No tiene tienda online, pero Instagram le ha servido para encontrar nuevos clientes sin ninguna inversión. "No tengo tienda online, pero en Instagram la gente me escribe y me pide que le envie productos", afirma Adriana.

En el caso de Adriana se da una circunstancia curiosa y es que el boom de las manualidades durante el confinamiento ha permitido que su tienda se haya mantenido: "Se puso muy de moda el macramé durante el confinamiento. Sobre el mes de mayo la gente salió a comprar, algunos porque habían descubierto las manualidades y otros porque se habían quedado sin materiales durante el confinamiento".

El Rinconcico de Adri, ovilleria en Zaragoza

ARTESANOS, EN EXCLUSIVA ONLINE

También sienten pasión por las manualidades Dani y Vicky, ellos están detrás de Limón y Fresa. Son una pareja de artesanos que realizan tazas, caricaturas o bisuteria. Tenían una tienda en la Calle San Jorge pero, con el confinamiento, no pudieron hacer frente al alquiler del local. Decidieron cerrar y sobrevivir gracias a Internet.

"Tuvimos una tienda durante dos años pero en el estado de alarma, los dueños del local no estuvieron por la labor de arreglar nada con nosotros. Con las cuentas en la mano y pensándolo bien, el comercio online es una forma de sobrevivir. Hemos estado todo el verano haciendo la web nosotros solos. El cambio de una tienda fisica a otra online es una recomendación para todo tipo de negocio", nos cuentan Dani y Vicky.

Limón y Fresa, artesanos aragoneses

Con la decisión tomada para lanzarse a la venta online, Dani y Vicky han pasado 4 meses trabajando en su página web y ahora venden exclusivamente por online.

VENTAS POR VIDEOLLAMADA

Marta de Serendipia, un pequeño espacio de diseñadores españoles, ha innovado atendiendo a sus clientas por videollamada. "En los últimos meses hemos hecho cambios en la venta online. Ahora admitidos el pago por Bizum para dar mayores facilidades y atendemos por videollamada", nos cuenta Marta.

El método para que las clientas puedan decidir cuál es su talla ideal es tan sencillo como tener a mano un metro o cinta de medir."Yo les mido las prendas en las tiendas y las clientas comparan las medidas con las prendas que ellas tienen en casa. Así es todo mucho más sencillo y vamos a lo seguro", afirma Marta. Además, para la propietaria de Serendipia, las redes sociales "lo son todo". Le han permitido extender más allá de Zaragoza y llegar ya a 10.000 personas.

Diseñadores españoles en Serendipia

¿CÓMO VE EL PEQUEÑO COMERCIO LA CAMPAÑA DE NAVIDAD?

Si en algo coinciden todos estos emprendedores es en que el consumidor está cada vez más concienciado en ayudar al comercio de proximidad. "El público quiere apostar por el pequeño comnercio. Se están concienciando en ayudarnos", afirman.

En circunstancias normales, las tiendas estarían afrontando sus mejores semanas del año con la llegada de la campaña de Navidad pero este año aseguran que se enfrenta a una campaña incierta: "Estamos nerviosos porque no sabemos como puede funcionar. La gente tiene ganas pero en realidad sales a la calle y da pena ver Zaragoza, todas las calles tienen tiendas cerradas. Esta Navidad no será como otros años".

Reclaman que, con las restricciones actuales de aforos al 50% y cierre a las 8 de la tarde, las Administraciones les echen una mano para poder salir adelante. Sus ventas bajan pero deben seguir asumiendo el pago de alquileres, cuotas de autónomos e impuestos. "No es junto que tengamos que pagar la misma cuota de autónomos que quienes facturar dos, ters o cuatrio veces más que nosotros", aseguran.

TU PLAN PARA HOY

Si quieres ayudar al pequeño comercio tienes un directorio donde poder encontrar las tiendas aragonesas en las que hacer tus compras. Es tuplanparahoy.com que ha unido las iniciativas Salvemos la hostelería y Salvemos el pequeño comercio. "Es un sitio donde pueden estar tanto los grandes comercios como las tiendas pequeñas. Esas tiendas de barrio que quizás no tienen página web o no se saben mover por redes. El objetivo es que el cliente entre en la web y sepa donde poder hacer, por ejemplo, sus compras de Navidad", nos cuenta Marta, una de sus creadoras, en COPE.

La plataforma “Tu Plan para hoy” no ha parado de crecer en los últimos días. Incluso hay asesorías que se han puesto en contacto con Marta para ofrecer sus servicios de forma gratuita a los pequeños comercios de Aragón. Están creando una comunidad de unión y solidaridad entre emprendedores. Editarán una newletter en la que dar a conocer las ayudas gratuitas o el intercambio de servicios que se pueden hacer entre emprendedores y todo ello con idea clara: entre todos, salir adelante.

"Tenemos comercios de servicios, moda, complementos, manualidades, peluqueria... Queremos ser un altavoz para los más pequeños. Se me pone la piel de gallina de pensar que lo estamos consiguiendo y de que entre todos podemos sumar", afirma Marta. Si quieres echar una mano a estos emprendedores entra en el directorio tuplanparahoy.com y si tienes una tienda o negocio de hosteleria, sumate a esta iniciativa mandado un email a dime@tuplanparahoy.com.

