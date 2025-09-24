Importantes novedades sanitarias en Zaragoza: del Royo Villanova al barrio de Arcosur

¿Cuáles han sido los principales anuncios del presidente Azcón en el Debate estado de la comunidad?

Zaragoza contará con un nuevo Hospital Royo Villanova. Dará asistencia a la margen izquierda de la ciudad donde viven 200.000 vecinos y será un centro de referencia para el Sector I.

Así, el Royo Villanova se convertirá en un hospital Universitario y Tecnológico que va a costar 200 millones de euros. Un proyecto muy ambicioso que anunciaba el presidente Jorge Azcón en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que ha comenzado este miércoles en las Cortes de Aragón: "Vamos a construir un nuevo centro de referencia para el Sector I que estará a la altura de las necesidades del siglo XXI, marcando un antes y un después en la sanidad aragonesa".

De esta manera, el Gobierno de Aragón da, en palabras del presidente Azcón, "respuesta a una histórica demanda vecinal", al promover la construcción del primer hospital público en la ciudad de Zaragoza desde la creación de la Comunidad Autónoma. Este nuevo centro de referencia para el Sector Zaragoza I sustituirá al actual Hospital Universitario Royo Villanova.

el actual royo villanova, un centro obsoleto

Finalmente el Gobierno se ha decantado por construir un nuevo hospital en lugar de reformar el actual Royo Villanova que está situado en el barrio de San Gregorio y que tiene casi 70 años de antigüedad. El actual centro es el mayor hospital del sector sanitario Zaragoza I y, junto con el Provincial y el centro de especialidades Grande Covián, da cobertura a la población de la margen izquierda que se ha multiplicado por cinco desde que el hospital se integró en el SALUD en el año 2002.

Sanidad ha considerado que la construcción de un edificio nuevo es la solución más óptima porque garantiza a los usuarios una mayor calidad de servicio al no tener que convivir con las obras, acorta los plazos de los trabajo y no debe adaptar la infraestructura existente sino que permite configurar de cero un hospital del siglo XXI.

más compromisos sanitarios: centro de salud en arcosur

El nuevo Hospital Royo Villanova es el único anuncio sanitario que ha hecho hoy el presidente Azcon en el debate sobre el estado de la comunidad. También se ha anunciado la creación de una zona básica de salud en Arcosur. Se llamará 'Zaragoza Sur' y supondrá la construcción de un centro de salud en este barrio. Hasta ahora los vecinos tenían que acudir al centro de salud de Valdespartera.

Además, habrá tres nuevos centros de salud mas allá de Zaragoza capital. Estarán en Cuarte, Zuera y Utebo. Los proyectos se licitarán antes de que termine este 2025 con una inversión total de 12 millones de euros.

ANUNCIOS EN MATERIA EDUCATIVA

Mientras, en materia educativa el Gobierno de Aragón impulsará la concertación del Bachillerato, algo que los sindicatos de la enseñanza ya han dicho que no apoyan. También se impulsará la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años.

Además se realizaran reformas en los institutos de Alagón, Épila y Alcañiz. Azcón ha defendido también la compatibilidad de la universidad publica y la privada. Sigue estando en el horizonte la llegada de una nueva universidad privada a la zona de la Expo. Y tanto en la pública como en la privada, Azcón se marca como objetivo seguir aumentando las plazas para estudiantes de medicina.