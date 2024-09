Huelga "invisible" por menos de 1.000 euros al mes

Imagínate llevar cobrando menos de 1.000 euros al mes desde hace más de 5 años. Desde 2018 han pasado muchas cosas. Ha habido muchas crisis mundiales que han provocado subidas de precios en todo: gasolina, vivienda, luz, alimentos... ¿Podrías hacer frente a todo esto cobrando menos de 1.000 euros mensuales?

Es la situación a la que están haciendo frente los 1.200 trabajadores de las ambulancias, tanto urgentes como programadas, de Aragón. "Las personas que vamos en las ambulancias que tenemos la titulación de técnicos de emergencias sanitarias, desde el conductor al técnico, no llegamos a los mil euros mensuales. Somos menos que mileuristas y llevamos así cinco años. Si algún político cree que así podemos vivir, que venga y nos los diga. Estamos cansados y nos sentimos olvidados", nos contaba José Luis, uno de estos trabajadores, en COPE.

Ante esta situación, los trabajadores de las ambulancias llevan en huelga desde enero. Algo que ellos califican de "huelga invisible" porque los servicios mínimos llegan al 100%.

"Las ambulancias de urgencias tienen unos servicios mínimos del 100%, salimos a trabajar todos los días los 90 vehículos que hay en Aragón. Mientras, el transporte sanitario programado tiene unos servicios mínimos del 85%. La gente nos sigue viendo en la calle y no nota que estamos en huelga. No somos como los autobuses que causan molestias", afirma José Luis. Y así llevan, en "huelga invisible", desde hace 605 días sin recibir soluciones ni alternativas.

¿Empresa o administración?

La gran pregunta es quién debe hacerse responsable de esta situación. Aunque la sanidad es pública, el servicio de ambulancias está externalizado. Lo presta Ambulancias Tenorio.

Quien debe subir el sueldo a los trabajadores es, por tanto, la empresa concesionaria del servicio. La administración revisó los pliegos del servicio para que Ambulancias Tenorio mejorase las condiciones de sus trabajadores, pero no está cumpliendo. El problema es que desde el Gobierno de Aragón parece que nadie vigila a la empresa ni le denuncia por este incumplimiento. Y mientras tanto, los afectados siguen siendo más de 1.200 trabajadores aragoneses.

"La administración sabe lo que está pasando y sabe que implementó los pliegos para que llegase más dinero a los trabajadores. Lo que no sabemos es si es que este dinero público no se está vigilando o es que quien lo tiene que vigilar no hace bien su trabajo. El dinero, al ser público, debería vigilarlo la administración pero pasa la pelota a la empresa. La empresa por su parte, tampoco admite que sea su problema porque el Salud no les exige el cumplimiento estricto de los pliegos", afirman los afectados.

Los trabajadores de las ambulancias, a través del sindicato CSIF, reclaman una reunión con el presidente Jorge Azcón.

Recuerdan además que, aunque se ha mejorado en todo el territorio el servicio de ambulancias, hay zonas que siguen infradotadas como la propia ciudad de Zaragoza: "La OMS recomienda una ambulancia por cada 25.000 habitantes, pero en Zaragoza (siendo 800.000 habitantes) tenemos solo 7 ambulancias por el día y 5 por la noche. A veces los pacientes pueden pensar que llegamos tarde y que siempre hay retrasos. No es que lleguemos tarde, es que estamos constantemente ocupados".