Las historias de vida de los heridos ucranianos en el Hospital Militar de Zaragoza

El Hospital Militar de Zaragoza ha sido este jueves protagonista de la programación nacional de La Tarde de COPE con Pilar Cisneros. Este centro hospitalario ha atendido en menos de un año a 53 heridos de guerra ucranianos, 24 de ellos continúan allí ingresados a día de hoy. Tras ellos hay historias de amor, superación y lucha.

Entre ellos, uno de los heridos más graves pero que ha logrado salir adelante es Oleksander. Debido a una explosión ha sufrido la amputación de sus dos piernas y de todos los dedos de su mano derecha excepto el pulgar. "El 28 de agosto fue cuando tuve la lesión por una máquina de misiles. Cayeron y hubo una explosión", nos cuenta en COPE. Pero en medio del horror de la guerra, Oleksander encontró el amor. Su actual pareja Oxana le salvó de morir entre cientos de heridos: "Ella me encontró sin conocimiento y me salvó. Gracias a ella estoy vivo. Me encontró entre cientos de heridos, muchos de los cuales mueren sin tiempo para que los médicos puedan llegar a atenderles".

Oxana y Oleksander viven ahora su relación a distancia. Ella sigue en Ucrania y él continua con su terapia en el Hospital Militar de Zaragoza. Un tratamiento que tiene en el plano psicológico una de sus partes más importantes. Araceli Gámez, jefa de Psiquiatría, ha vivido otros conmflictos bélicos pero afirma, que ninguna como este. "Lo que más me llama la atención es que ellos eran gente absolutamente normal. Muchos ni siquiera eran militares profesionales y de un día para otro su estructura de vida salta por los aires. Eso es un shock", afirma en COPE.

"Muchos llegan con infecciones resistentes con las que no se puede operar"

Otro caso es el de Vlodimir que perdió su pie derecho o el de Alex, herido en el codo: "La bala me llegó al codo, pero estoy perfecto. Sé que no puede haber rehabilitación sin dolor. Y aunque me duela, seguiré con la recuperación. Estoy dando pasos adelante". Así, Alex realiza ahora en Zaragoza la fase de rehabilitación de su tratamiento con la ayuda de doctores como Marta Garín.

Los heridos que llegan al Hospital Militar deben pasar por diferentes médicos especialistas. La mayoria de ellos por traumatologia y rehabilitación, pero no son los únicos. "Les tiene que ver el oftalmólogo para asegurarse de que no tienen trozos de metralla en el ojo. También les ve el otorrino porque muchos tienen perforaciones timpánicas. Muchos de ellos son evaluados por cirugía maxilofacila y plástica, pero quien se lleva la palma es traumatología. En primer lugar se deben tratar las infecciones durante al menos 4 semanas. Muchos llegan con importantes infecciones resistentes y si las heridas están infectadas no se puede operar", ha contado en La Tarde de COPE Juan Antonio Lara, el director del Hospital Militar.

