El Ebro anega el Centro de Natación Helios

Una de las afecciones más destacadas por la crecida del río Ebro a su paso por Zaragoza es la inundación del Centro de Natación Helios. Allí las bombas de achique no descansan y todavía no saben a cuánto ascenderán los daños.

"Nos está entrando agua de una manera importante. Tenemos inundada la zona de la entrada principal y estamos achicando agua de la piscina. Tenemos puestas bombas de achique para minimizar los daños. Estamos muy preocupados, vamos a ver cuántos daños nos deja esta crecida. El agua se quedará muy cerca de la piscina que tenemos más próxima al río. Sí está inundado el lateral de la pradera de la piscina cubierta", nos cuenta en COPE Chema Celorrio, presidente del Centro de Natación Helios.

"Pensábamos que iba a ser peor. En un principio, cuando el Ebro pasó por Logroño y Navarra, daba una previsión de más de 3.000 metros cúbicos por segundo y quedará en torno a los 2.000. Nuestra ubicación, al lado del río, hace imposible que no nos afecte pero será menor de lo previsto y menor que en 2015. Según he hablado con los técnicos de la CHE, la punta no se mantendrá mucho tiempo y practicamente en 24 horas pasará. El caudal seguirá alto, pero no se mantendrá en el tiempo que era el principal problema de cara a afrontar la limpieza", afirma Celorrio.

En cuanto a los daños, el presidente del CN Helios afirma que "es imposible evaluar. Tenemos toda el agua dentro. La verdad es que impresiona el río visto tan de cerca porque baja con una fuerza impresionante".

"Quiero hacer un homenaje público a los trabajadores del club que están realizando labores de limpieza de forma altruista. Tenemos una red de operarios que están achicando agua de la piscina", asegura Celorrio en los micrófonos de COPE.

