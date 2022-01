¿Habrá vuelta al cole el 10 de enero?

¿Qué pasará con la vuelta al cole el próximo 10 de enero? En las próximas horas gobierno central y comunidades autónomas decidirán el protocolo de regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Sobre la mesa está incluso, el que puedan cerrarse las clases bajo determinadas circunstancias y los escolares deban, otra vez, quedarse en casa y seguir las clases de forma online.

De momento esta es una propuesta que no cuenta con un apoyo mayoritario. La postura del Gobierno, la comunidad educativa y, en general, de las comunidades autónomas, es no retrasar la 'vuelta al cole' tras las fiestas navideñas. Tampoco los rectores están por la labor en el caso de las universidades. A pesar de ello, hay comunidades como Murcia o Madrid que todavía no han expuesto claramente su postura al respecto.

En Aragón, desde la Federación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos, FECAPA, su presidenta, María Concepción Ibáñez, nos ha contado en COPE que considera que "no hay motivos" para aplazar ese regreso a las aulas.

"No creemos que haya motivos. Se ha demostrado que los centros escolares son seguros. Ha habido cierre de aulas pero en un porcentaje muy pequeño. La vuelta debe ser cuando toca, el próximo 10 de enero, estableciendo protocolos para minimizar los riesgos. Lo que sí pedimos es que haya previsión en el caso de las bajas de profesores para que esas plazas se puedan cubrir. También solicitamos que esté habilitado un sistema online para, en el caso de que haya cierre de aulas, los escolares puedan seguir con sus horas lectivas desde casa", afirma Ibáñez.

CONTRATACIONES DE PROFESORES PARA CUBRIR LAS BAJAS POR COVID

Por su parte, desde los colegios se pide previsión al departamento de Sanidad para poder saber lo antes posible cuántos profesores están de baja por coronavirus y realizar las contrataciones necesarias. De lo contrario, habrá colegios sin profesores suficientes para poder dar clase.

"La situación es que si el día 10 un centro tiene 3 o 6 profesores de baja, no habrá dotación extraordinaria suficiente en determinados centros para poder dar clases. Si eso no se preve, el lunes puede ser un caos en muchos centros. Los colegios tienen que saber con antelación cuántos profesores tienen con COVID para poder contratar al personal necesario", asegura Miguel Malla del sindicato FSIE.

Desde que comenzó el curso se han cerrado en Aragón casi el 4% de las aulas por contagios de coronavirus, un total de 335. De ellas, 276 han sido de infantil. Antes de las vacaciones de Navidad, permanecían cerradas 50 clases. Las más afectadas están siendo las clases de infantil. Los profesores solicitaron que se priorizará la tercera dosis de estos maestros. No se ha hecho, pero ahora extienden su petición a todo el profesorado ante las altas tasas de contagios en los colegios.

"Los niños más pequeños no llevan mascarilla y eso hace que los casos de coronavirus más numerosos se dé en educación infantil. Pedimos en su día que se reforzará la vacunación con la tercera dosis a los profesores de estos cursos. Ahora, ante el aumento de casos, pedimos que se refuerce para todo el profesorado en general. Para las primeras vacunas fuimos considerados profesionales esenciales. Sin embargo ahora no lo somos", afirma Malla en COPE.

